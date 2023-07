Edson Zúñiga volvió con El Compayito tras 4 años y confiesa si quería abandonarlo

Fueron cuatro años los que El Compayito se ausentó de la televisión, dejando claro a Edson Zúñiga “El Norteño” cuál sería el futuro del personaje que, literal, ha sido su mano derecha; su ciclo en los programas deportivos había terminado, pero tenía futuro todavía, y lo confirma ahora que reapareció en el programa ¡Chócalas, Compayito!

“Acordé con Javier Alarcón y Toño de Valdés ya no regresar a programas de deportes porque, por un lado, me cansé, y por otro, entiendo que hay ciclos. Fueron 18 años consecutivos de presentar ese personaje; hubo momentos con Eduardo Tepichín que ya era muy difícil ofrecer algo diferente. Para mí estuvo muy bien el receso, detenernos y estar ahora en un entorno muy diferente”.

Si algo caracterizó al Compayito en esa primera etapa fue la complicidad que en algún momento tuvo con sus compañeros de Televisa Deportes. Incluso, en ocasiones se le pasó la mano por la fuerte manera en que se llevaban. El comediante recuerda no haber tenido consecuencias en ese aspecto.

“Javier Alarcón fue siempre muy especial; era el director de contenido editorial y cuidaba mucho eso. Un par de ocasiones me llamó la atención, y hubo otra en la que tuve un descuido: se me salió una palabra altisonante al aire y ahí no había pa’tras. Otra ocasión algo le molestó. De ahí en fuera se trabajó y aprendió cometiendo errores que debe, y era un muy buen equipo de trabajo”.

Dar un descanso de poco más de cuatro años al personaje nacido en la Copa del Mundo Corea -Japón 2022 le permitió trazarse nuevos objetivos y abrirle paso a otras propuestas laborales: “Descansar el personaje me ayudó mucho: hacer un alto, voltear a ver de dónde vienes, a dónde vas y qué quieres. A mí me gustó bastante este receso, y a la hora que llegó esta nueva propuesta, analizarla, estudiarla; la cabildeamos con Oscar y Pedro Ortíz de Pinedo para ver que queríamos y que no. En algún momento me propusieron que El Norteño fuera vecino de la familia, y eso no me gustó, porque El Compayito ha gozado siempre de individualidad, y sobre todo que nada tienen que ver Edson ni El Norteño. Se respetó esa parte”.

El comediante asegura que realizar un personaje como éste requiere de una preparación que a veces no se toma en serio, volviéndose un ‘vicio’ que afortunadamente no ha repercutido en su bienestar: “No me ha traído ninguna consecuencia física ni nada de gravedad; obviamente el cansancio, como a cualquiera de los compañeros: eran jornadas de 12 horas de grabación, ¡era una locura! Hace años tuve una lesión en el hombro derecho que por fortuna superé con fisioterapia, pero también son vicios de uno. Al hacer un trabajo fuera de lo normal se debe hacer calentamiento, cosa que uno no hace; su voz es especial, hay que vocalizar y no lo haces. Uno es alcohólico, borracho, parrandero y le vale (risas), y te vas lesionando por no cuidarse a uno mismo”.

Sobre la diferencia de participar en una emisión deportiva en vivo, como La jugada, a un proyecto de comedia, Edson asegura no existir mayor complicación: “Simplemente hubo un giro muy fuerte: de trabajar interrumpiendo el trabajo de los comentaristas, que me era incómodo, ahora lo hago con actores que han trabajado en comedia por muchos años; se distribuye el trabajo, pero al mismo tiempo se exige mucho. Además, en deportes trabajas en vivo; si cometes un error, sobre la marcha lo tienes que recuperar. En ¡Chócalas, Compayito! la producción es muy perfeccionista, un trabajo formidable. Hay actores que son una maravilla: Rafa Inclán, Raúl Araiza, Mariazel… y todos son grandes compañeros.