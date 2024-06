Murió un hombre que estuvo preso y protagonizó un documental de Netflix: lo que se sabe

Desde hace un tiempo, plataformas como Netflix le han apostado a proyectos documentales para ampliar la variedad de su catálogo. Este tipo de conceptos han sido gratamente recibidos por el público, los cuales incluso han desarrollado cierta afinidad con los personajes mostrados en las historias, como ocurrió con John ‘Eastside’ McAllister, protagonista de “Unlocked”, título que se estrenó hace apenas un par de meses.

Luego de que su historial criminal, el cual comenzó cuando él era apenas un adolescente se dio a conocer, su nombre llamó la atención debido a que se le llegó a considerar como muestra de que muchas veces, las segundas oportunidades son lo único que alguien como John necesitaban para decidirse a mejorar su realidad.

Lamentablemente este propósito no podrá cumplirse, pues ‘Eastside’ perdió inesperadamente la vida el pasado 2 de junio en una prisión de Arkansas; sin embargo, debido a lo delicado del suceso, la noticia se confirmó hasta hace apenas un par de días.

Murió John McAllister, el recluso que apareció en ‘Unlocked’, uno de los documentales más famosos de Netflix

John ‘Eastside’ McAllister tenía 29 años y, tras varios años recluido, finalmente se encontraba a tan solo 28 días de volver a la libertad, aspecto que aumentó la conmoción entre todas las personas que llegaron a seguir su caso gracias al documental de Netflix en el que participó.

El joven cumplía una condena imputada por 10 delitos graves contra la salud, posesión de armas, allanamiento y robo, cargos de los que se declaró culpable. Esta no era la primera vez que pisaba la cárcel, ya que estos ingresos fueron una constante para él desde hace tiempo.

De acuerdo con información que los familiares de McAllister proporcionaron al Daily Mail, el haber participado en este proyecto lo impulsó a querer cambiar de vida e intentar reformarse, para que una vez que estuviera en libertad, pudiera iniciar de cero. Esta transformación en su pensamiento incluyó dejar de consumir drogas y darse la oportunidad de enamorarse.

La familia del joven de 29 años pidió ayuda para costear los gastos de su funeral Instagram

De qué murió ‘Eastside': esto se sabe

Hasta el momento, se desconocen cuáles fueron las causas exactas de la muerte de John ‘Eastside’, pues los informes únicamente revelaron que cuando fue hallado en su celda ya era demasiado tarde y no había oportunidad de que se le brindara socorro necesario para salvar su vida. Se sabe que podría iniciarse una investigación, no obstante, se descartó que se haya tratado de un homicidio o suicidio; mientras que sus padres afirman que no tenía problemas de salud que pudieran explicar el inesperado suceso.