Fue a pedir su Real ID, pero le quitaron la ciudadanía de EE.UU. por un detalle y se hizo VIRAL, ¿qué pasó?

La historia de David O’Connor, de 77 años, está generando pánico en Internet. Este veterano de guerra intentó tramitar su Real ID en el estado donde reside, pero en su lugar, se llevó una desafortunada sorpresa: le quitaron su licencia de conducir y la ciudadanía.

A pesar de haber vivido más de 70 años en EE.UU., los funcionarios le dijeron que no era adecuado para ser considerado un estadounidense.

“Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar porque no podía probar que era ciudadano”, dijo O’Connor al medio WTVF. Y luego lamentó: “Simplemente, cancelaron mi licencia en ese momento”.

Aunque había nacido en Canadá, vivió toda su vida en Estados Unidos, ya que sus padres eran estadounidenses. Ante esta situación, O’Connor expresó su descontento con la burocracia: “Es como si tu país no te quisiera. He tratado de hacer las cosas bien toda mi vida. Y ahora es como si no fuera nada”.

Su caso se volvió viral y las autoridades de Nashville esperan poder ayudar a David, pues, al final del día, nunca le pidieron que comprobara su ciudadanía cada vez que hacía algún trámite.

¿Qué es la Real ID?

La Real ID es una identificación que facilita a los ciudadanos viajar por avión en Estados Unidos. El motivo de este trámite es por seguridad y también funciona para ingresar a edificios del gobierno e instalaciones militares.

¿Cómo saber si la licencia es una Real ID?

Si la licencia de conducir o identificación estatal del ciudadano tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que ya es una Real ID.

Es importante señalar que el gobierno de EE.UU. pidió a todos los ciudadanos renovar su Real ID antes del 7 de mayo de 2025, como un requisito clave.

Este es un ejemplo de una licencia para conducir con Real ID. (dhs.gov)

¿Por qué motivos se puede perder la ciudadanía de Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos es claro con los motivos por los que un ciudadano podría perder la nacionalidad estadounidense: