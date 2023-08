Maryfer Centeno explica a qué se debe el fanatismo por La casa de los famosos México

Los 71 días que duró este reality show provocaron pasiones desbordadas en el público.

La casa de los famosos México generó un fanatismo que fue el reflejo de una sociedad que necesita tener un grupo en quién confiar. Hay una parte que tiene que ver con el sentido de pertenencia, pero la otra parte del fanatismo, y que permite que éste prospere, es el odio. Genera más pasión tener a quién odiar, que a quién amar.

Estar con el Team Infierno era estar con el poder y con la protección, el instinto básico de los seres humanos, además, pertenecer a un grupo propicia una despersonalización, donde en la masa eres más atrevido que si estuvieras solo. Es una realidad, nos portamos peor en masa que de manera individual, porque finalmente el castigo es compartido.

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente importante de este ejercicio es resaltar que ganó una mujer que ha superado muchas pruebas duras de la vida y que nada le ha sido regalado. Fue la demostración perfecta de que los sueños se hacen realidad y que vale la pena luchar. ¡Felicidades a Wendy Guevera!

EXPRESIONES DE LOS FINALISTAS

Al saber que era la ganadora, Wendy Guevara hizo una expresión de sorpresa durante menos de seis segundos, por lo tanto, es una emoción legítima llamada microexpresión, revelando esa incredulidad. Por su parte, Nicola Porcella se puso feliz y se mantuvo muy contento con su ganado segundo lugar. En tanto, Poncho De Nigris y Sergio Mayer parecieron tardar más en reaccionar al haber sido el tercer y cuarto finalistas, respectivamente.

La expresión de Wendy era de incredulidad, mientras que la de Nicola fue de felicidad.

POLÉMICA POR EL PREMIO

¿Qué pasará con Wendy? Ahora es una persona poderosa y respetada, el tiempo dirá qué construye con ese capital. Cabe mencionar que en los últimos días fue tendencia el rostro de Poncho De Nigris debido a la polémica acerca de repartir el gran premio de los 4 millones de pesos entre los finalistas, esto generó una molestia generalizada e indignación en las redes sociales, a tal grado que, en lo enfermizo de la situación, amenazaron de muerte al pequeño Ponchito, que no había hecho absolutamente nada y que resultaba inocente a todas luces para ser víctima de una amenaza tan poderosa como la que vimos vertida en redes sociales. Las cuentas de Twitter que lo hicieron inmediatamente bajaron la publicación como lo hacen los cobardes.

Al día siguiente que salieron de la casa, Andrea Legarreta en Hoy, a manera de broma, comentó: “Wendy, pero que no te quite tu dinero”, a lo cual Poncho De Nigris interrumpió, y con expresión incongruente a lo que decía con palabras dijo que no le interesaba el premio; sin embargo, el lenguaje corporal de él y Wendy reflejaba esa química, amistad y lealtad.

INCONGRUENTE. Lo que decía Poncho con palabras sobre que no le interesaba el premio no lo respaldó con su expresión.

LA PAREJA WENCOLA

En la fiesta de Galilea Montijo, el que buscaba a Wendy era Nicola, no Wendy a él. Ella se resistió, pero cerró los ojos en el beso; cerrar los ojos en un beso es una buena señal de confianza debido a que nuestro cerebro busca concentrarse en la experiencia sensorial y no en la visual.

Cerrar los ojos en un beso es una señal de confianza, y Wendy los cerró.



¿QUE REFLEJAN LAS LETRAS DE LOS FINALISTAS DEL TEAM INFIERNO?

SERGIO MAYER

Tiene el toque de Midas, reflejado en la habilidad para hacer dinero y generar alianzas, cosas que vimos en La casa de los famosos México. La letra es rápida, quiere decir que es una persona optimista y ágil mentalmente, eso sí, no da paso sin huarache.

PONCHO DE NIGRIS

Es una escritura muy junta, por lo tanto, es una persona estresada, orgulloso de ser quien es; su letra es grande porque tiene seguridad en sí mismo, es una persona independiente y presenta problemas con la autoridad.

EMILIO OSORIO

Es concreto y su escritura corresponde a una persona de mayor edad; se relaciona con habilidad y seguridad en sí mismo, es muy emocional, es una persona que se nota lo que siente y tiene una autoestima saludable.

NICOLA PORCELLA

Es un niñote, muy sexual, inquieto, decidido y optimista. Es muy intuitivo, escucha a su intuición antes que otras cosas.