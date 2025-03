La Casa de los Famosos All Stars no da tregua: Laura Bozzo y Manelyk González se sacaron los trapitos al sol

La noche de la sexta nominación en La Casa de los Famosos All Stars dejó muy enojada a Manelyk González, pues fue la primera en salir nominada en la placa. Los ánimos de los habitantes del reality están a flor de piel y eso lo demuestra el fuerte enfrentamiento que tuvo la actriz mexicana con Laura Bozzo.

‘Si ustedes se dejan y son sus sirvientes, no es mi problema, a mí no me va a venir a difamar en una gala de que yo estoy haciendo complot’, explotó Manelyk González contra Laura Bozzo y se defendió de que ella no está haciendo complot, cómo según la actriz, habría insinuado la presentadora peruana.

El enojo de Manelyk González contra Laura Bozzo Captura Telemundo

Muy sacada, Manelyk se diferenció del resto de compañeros del cuarto de Laura Bozzo y usó la acusación que minutos antes un televidente había hecho sobre el séquito de serpientes que la presentadora “tiene” dentro del reality.

‘No quiero discutir contigo, pero tampoco voy a estar aguantando que una tras otra siempre nos estés tirando mala onda’, señaló Manelyk contra Laura Bozzo.

Laura Bozzo le respondió a Manelyk González: ‘¿¡Perdón!?’ Captura Telemundo

La respuesta de la picante presentadora de televisión no se hizo esperar: ‘Yo no les he hecho nada, durante todo el mes y dos semanas, yo nunca te he votado a ti’, dijo fuerte Laura Bozzo que no se guarda nada.

La actriz, luego de escuchar las explicaciones de la presentadora, le dijo a no importa si no le ha hecho o dijo algo a ella, pues todo lo que haga o diga contra su equipo, se lo está haciendo a ella también, y por eso es su enojo.

La más reciente nominación dejó en placa a Manelyk, Luca, Lupillo, Adame, Erubey y Rosa. Los jugadores de La Casa de los Famosos All Stars saben que están próximos a enfrentar el poder del público y estas podrían ser sus últimas horas dentro del reality.