Rodrigo Prieto, el mexicano que es candidato al Oscar 2024: ¿dónde ver sus películas nominadas?

El cineasta mexicano Rodrigo Prieto sumó una nominación más a su carrera al lograr colarse en la lista de candidatos a ganar un Oscar gracias a su trabajo fotográfico en la película Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese.

Con esta, ya van cuatro nominaciones al Premio Oscar para Rodrigo Prieto , quien es uno de los mexicanos que más han brillado en las ceremonias de La Academia, poniendo en alto el nombre de México.

Este martes, La Academia reveló su listado de películas nominadas a los Oscar 2024, y en medio de la decepción de los cineastas debido a que la cinta Tótem y el documental El Eco no lograron colarse a las nominaciones , hubo una buena noticia: Rodrigo Prieto está listo para brillar en la ceremonia al optar por ganar una estatuilla por Mejor fotografía gracias a su trabajo en Killers of the Flower Moon.

Si bien hasta el momento todo se ha quedado en nominaciones para Rodrigo Prieto, el anuncio de este martes reavivó las esperanzas de que el fotógrafo ahora sí se lleve a casa un merecido Premio Oscar: estas son las otras cuatro películas por la que han nominado al cineasta, ¿dónde las puedes ver?

ESTAS SON LAS PELÍCULAS DE GUILLERMO PRIETO NOMINADAS A LOS OSCAR, ¿DÓNDE VERLAS?

BROKEBACK MOUNTAIN

¿DÓNDE VER? Star+

PROTAGONISTAS: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway y Michelle Williams.

Secreto en la montaña significó la primera nominación al Oscar para Rodrigo Prieto en el 2006. Esta película de Ang Lee, que desató una auténtica controversia al mostrar la vida de dos vaqueros que sienten atracción el uno por el otro e inician una relación secreta que acaba por afectar a sus familias, se llevó tres premios de la Academia, pero no el de Mejor fotografía.

SILENCE

¿DÓNDE VER?: Amazon Prime

PROTAGONISTAS: Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson.

Silence fue la primera colaboración entre Rodrigo Prieto y Martin Scorsese, quienes trabajaron juntos en el 2016 y llegaron a la ceremonia de los Premios Oscar en el 2017. Esta película, que tampoco logró llevarse la estatuilla a Mejor fotografía, nos cuenta la historia de dos sacerdotes jesuitas que viajan a Japón para encontrar a su mentor luego de que se enteraran que abandonó la fe; en medio de su viaje, intentan convertir a más personas al catolicismo.

THE IRISHMAN

DÓNDE VER: Netflix

PROTAGONISTAS: Robert De Niro, Martin Scorsese, Joe Pesci, Al Pacino, Jimmy Hoffa y Harvey Keitel.

Tres años después, Rodrigo Prieto y Martin Scorsese volvieron a unir sus talentos para trabajar en una película que significó una de las cartas fuertes de Netflix. La cinta, fiel al estilo de gángsters de Scorsese, fue nominada a un total de 10 premios de La Academia, aunque no ganó ninguno.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

DÓNDE VER: Apple TV+

PROTAGONISTAS: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Brendan Fraser.

Este 2023, Guillermo Prieto tuvo una intensa actividad en el mundo del cine gracias a su trabajo en dos populares cintas: Barbie y Killers of the flower moon, pero fue finalmente la película de Martin Scorsese la que le dio su cuarta nominación al Oscar.