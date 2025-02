Karla Sofía Gascón se disculpa por tuits y asegura que polémica es “con tal de que no gane nada y me hunda”

Prensa en Hollywood ya se cuestionan si Karla Sofía asistirá a la entrega de Premios Oscar.

En un par de días, la que se posicionaba como favorita en los Premios Oscar, con más nominaciones en el año, pasó a ser tema de escándalo por polémicos mensajes de su protagonista: “Emilia Pérez” y Karla Sofía Gascón.

Y es que en Hollywood descubrieron que Karla utilizaba su cuenta de X para despotricar contra quienes creía pertinente y expresarse en tono de burla y honestidad.

“¿Cómo pude casarme con esa pinche pendeja?”



Al parecer, Karla Sofía Gascón ya pensaba eso de Selena Gómez antes de conocerla. 😕 pic.twitter.com/lybtej29ru — Iñaki Rincón (@inakirincon) January 31, 2025

Sin embargo, ella dice que lo sacaron de contexto con tal de perjudicarla para que no ganase ningún premio, y su conclusión es que lo lograron: “ELLOS YA GANARON”. Así tituló un texto publicado este sábado 1 de febrero donde Karla Sofía Gascón se disculpa con quienes se hayan ofendido, y luego intenta explicar la situación.

“Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal”.

“La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro”, dijo.

“He pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses, ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo”.

“Me aferré al budismo de Nichiren para cambiar mi vida y la de los que me rodean a mejor, creo que así ha sido. No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día”, escribió la española.

“Mancharon mi existencia con mentiras o cosas sacadas de contexto”

“Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos.”

“Han creado post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda”.

“Mi madre me dijo ayer algo hermoso: me importa bien poco que ganes nada, solo quiero que estés bien y no te hagan daño. “Mamá, la vida me ha puesto aquí para mandar un mensaje de esperanza y amor en este mundo, y lo voy a cumplir”.