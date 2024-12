Yuri rechazó volver a las telenovelas en Televisa: ¿su esposo la obligó a dejar de actuar?

A inicios de los 90, Yuri participó en “Volver a empezar”, telenovela en la que compartió créditos con Chayanne y logró cautivar a la audiencia. Tras el rotundo éxito que tuvo con este proyecto, llegó a pensarse que la artista se consolidaría entre las protagonistas más solicitadas, algo que se quedó como una ilusión debido a que poco después tomó la decisión de apartarse completamente de este mundo.

Ahora, a 30 años de su inesperado retiro y después de los rumores de que regresaría a la pantalla por todo lo alto, la cantante se sinceró sobre los motivos que la llevaron a hacer este cambio en su carrera. Esto ya que en distintas ocasiones llegó a especularse que lo hizo así por exigencias de su pareja sentimental, un tema del que ella misma ya se decidió a hablar.

Yuri confesó por qué declinó la oferta de regresar a las novelas con Televisa

Después de concluir su gira junto a Cristian Castro y con varios proyectos en mente, Yuri habló como pocas veces de sus razones para no haber aceptado protagonizar un nuevo proyecto de Televisa. Esto ya que en meses pasados, trascendieron varias versiones apuntando a que el 2024 sería el año en el que volvería a los melodramas gracias a una jugosa oferta, misma que terminó rechazando y explicó el por qué.

“Es un pacto que hice, no es que no acepté. Lo que pasa, es que no podía porque estaba de gira con Cristian Castro. Aparte, cuando me casé, hicimos un pacto de que nadie me podía besar más que él. No vamos a tener problemas por una novela, tengo 30 años de casada, mejor canto”, explicó la exintegrante de ¿Quién es la Máscara?.

¿Quién es el esposo de Yuri?

La intérprete de “Ya no vives en mí" está casada con Rodrigo Espinoza, un músico chileno con el que inició su propia familia en 1995, cuando llegaron al altar en una especial ceremonia. Desde entonces, se han permanecido unidos ante distintas adversidades, como su diagnóstico positivo a cáncer y lo complicado que les fue tener hijos.

No así, supieron salir adelante y hoy en día son sumamente felices, además de que tienen la fortuna de ser los padres de Camila, la bebé que adoptaron con apenas siete meses de edad y hoy ya es toda una adolescente de 16 años.

Por lo que tal como ha evidenciado Yuri en distintas ocasiones, no se arrepiente de ninguna de las elecciones que la llevaron hasta este punto de su vida.