Yuri rompe el silencio y revela porqué no está en ¿Quién es la máscara?

La llegada de Anahí a ¿Quién es la máscara? ha generado todo tipo de rumores, pues la cantante de RBD sustituye a Yuri, quien al igual que Carlos Rivera tenía el récord de estar en todas las ediciones del programa que produce Miguel Ángel Fox para Televisa.

Mientras unos afirman que la nacida en Veracruz decidió retirarse del show, otros aseguraban que en una encuesta con la audiencia no salió beneficiada, pues su popularidad se había venido abajo, obligando a los creadores del espectáculo televisivo a cambiar de investigadora.

Sin embargo, hasta hace poco, Yuri no había hablado del tema, pero fue esta tarde cuando rompió el silencio durante su conferencia de prensa en el Lunario del Auditorio Nacional para anunciar Icónica, su próxima gira de conciertos que comienza en 2025.

“No fui requerida, y yo creo que por algo fue. He tenido que armar este show y tuve que ir a terapia porque sí me ha movido muchas fibras( la creación de su tour), estuve a punto de tirar la toalla, y me sentí muy mal”, explicó la artista en su encuentro con los medios de comunicación, poniendo punto final a las especulaciones sobre su ausencia en el programa.