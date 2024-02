Yolanda Saldívar asegura que contará el gran secreto de Selena en un nuevo documental

El 23 de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado por un jurado del condado de Harris, luego de ser juzgada por la muerte de la cantante Selena, a quien disparó por la espalda en un motel de Corpus Christi.

A un año de cumplirse tres décadas del asesinato, Saldívar, quien era presidenta del club de fans de Selena, guarda la esperanza de salir de prisión el 31 de marzo de 2025, bajo libertad condicional, una noticia que no tiene nada contento al padre de la intérprete de Como la flor.

Ahora, Yolanda se ampara bajo una nueva versión de los hechos y promete contar lo que jamás ha dicho en el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, de la cadena Oxygen.

“Después de tantos años, creo que es momento de aclarar la historia. Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad”, dijo la asesina en una entrevista. Por su parte, Abraham Quintanilla, padre de Selena, reaccionó a sus declaraciones. “Todo lo que dice ella no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que tiene que decir. Todos saben que no hay nada cierto en todo lo que sale de su boca”.