William Levy reveló qué pasó cuando Elizabeth Gutiérrez le mandó a la policía

El mes de abril estuvo marcado por la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez , noticia que conmocionó al mundo de la farándula y sacó a la luz varios episodios de violencia protagonizados por la pareja en los que hasta sus hijos se vieron involucrados.

De acuerdo con información oficial, la Policía de Florida habría intervenido en al menos cuatro incidentes de violencia doméstica protagonizados por William Levy y Elizabeth Gutiérrez; incluso, una vez la actriz llamó para que registraran la residencia que compartía con el cubano luego de que supuestamente su hija lo encontrara con otra mujer

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO WILLIAM LEVY SOBRE LA VISITA DE LA POLICÍA A SU CASA?

En aquella ocasión, se rumoró que William Levy se molestó tanto cuando su hija menor, Kailey , lo sorprendió con otra mujer en su cama, que la empujó con violencia para impedir que ella entrara en el dormitorio.

“Esas son difamaciones muy graves... o sea, que yo golpeo a mis hijos, que yo a ‘Elisa’ la encarcelé, es intolerable”

Ahora, seis meses después, William Levy habló de este delicado episodio para El gordo y la flaca para dar su versión de los hechos ya que, aseguró, las cosas no ocurrieron como algunos medios de comunicación narraron en su momento.

“Es triste, porque primero que nada si yo hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho, ya estábamos separados desde hace cuatro meses”, le dijo William Levy a Jordi Martin en la entrevista que pronto le dio la vuelta a plataformas como YouTube, X y TikTok.

Por otro lado, William Levy aceptó que “nunca pondría en una situación así" a su hija Kailey. “Hay que ser un poco más inteligentes, eso no se puede aplaudir”, aseguró el cubano, quien fue contundente al denunciar que este episodio desató una campaña en su contra.

“Esas son difamaciones muy graves... o sea, que yo golpeo a mis hijos, que yo a ‘Elisa’ la encarcelé, es intolerable”, relató Levy, quien le aconsejó a sus haters consultar las dos versiones de los hechos: “Miren lo que los policías dijeron, porque siempre leen de lo que me acusaron y no de la Policía dijo, nunca me denunciaron por nada, ya estaría encerrado”, concluyó.