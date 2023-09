Wendy Guevara revela que Babo, de Cartel de Santa, la buscó para un nuevo proyecto ¿De qué se trata?

¿Wendy Guevara y Babo, de Cartel de Santa, en un video? La creadora de contenido revela que el rapero la buscó

Wendy Guevara reveló que Babo, de Cartel de Santa, la buscó para un nuevo proyecto. Se trata de un video que encantaría a sus respectivos públicos, ya que la ganadora de La Casa de los Famosos México sí está interesada en trabajar con el rapero.

“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea… por ahí”, comenzó a platicar Wendy con sus fans. De hecho, “no es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, explicó.

Y para concretar el proyecto, “van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe... y mentarnos la ma… porque sé que es muy raza, como muy sencillo”, compartió emocionada.

¿Wendy Guevara y Rosalía son amigas?

Wendy Guevara logró aumentar su popularidad durante su participación en La Casa de los Famosos México, reality show con el que también se robó la atención de la cantante Rosalía, por lo que muchos internautas comenzaron a especular sobre una amistad entre ambas famosas.

A través de sus redes sociales oficiales, la Influencer reveló que sostuvo una conversación con la compositora de ‘Bizcochito’, ‘La noche de anoche’ y ‘Motomami’, entre otros éxitos.

“Ahorita íbamos platicando con el Nicola y luego le mandé mensajes de que estoy platicando con la Rosalía”, comenzó a platicar Wendy. “Pues la Rosalía es muy linda. Le he mandado mensajes a varias artistas que me estuvieron apoyando. Ella me mandó audios, donde me dice cosas bien bonitas, me dijo: ‘Wendy tú no sabes como me divierto con tus videos, te amo de verdad’”.

“También le mandé un mensaje, le dije: ‘Ay, que te andaba pidiendo la gente que votaras por mí, que me apoyaste en la Casa de los Famosos, que linda hermosa, te lo agradezco’, y bien linda, se portó super linda ahorita que veníamos platicando”, compartió la creadora de contenido.