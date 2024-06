Una famosa influencer murió a los 32 años bajo circunstancias muy extrañas: ¿qué se sabe del caso?

Las últimas horas han sido de gran relevancia en la industria del entretenimiento en Corea a raíz de la inesperada muerte de Han Sun Weol, una conocida modelo que perdió la vida con apenas 32 años de edad. La información de este hecho ha salido a cuenta gotas, lo que hizo que se despertara el interés de sus fanáticos por descubrir si había algo detrás que no se estuviera compartiendo públicamente, en especial porque consideran que todo está rodeado de misteriosas particularidades.

Quién era Han Sun Weol

Lee Hae-Neun, conocida artísticamente como “Han Sun”, era una personalidad de internet, creadora de contenido y modelo originaria de Corea del Sur. Pese a que inició su trayectoria en este país, con el paso del tiempo consiguió establecerse en mercados internacionales, lo que en conjunto con la llamada “magia del internet”, le ayudó a despuntar a nivel mundial.

Saltó a la fama en 2016, cuando se presentó en importante evento deportivo, donde su belleza y porte llamaron la atención, lo que le abrió la puerta a tener oportunidades como modelo en otras sedes. Posteriormente, debutó en el mundo de las redes sociales, consolidando una base sólida de audiencia en YouTube e Instagram.

¿De qué murió Lee?

Según los primeros reportes recopilados por medios coreanos como Gyeonggi y el Maeil Business Newspaper, Han Sun Weol fue encontrada sin vida el pasado 25 de junio. No obstante, la fecha exacta del deceso se señaló como el 18 de junio, es decir, una semana antes del hallazgo.

Hasta el momento, no se sabe con certeza cuáles fueron las causas de su muerte, ya que además de que no hay un dictamen oficial, no se tenían registros de que sufriera algún problema de salud física o mental. Por lo que se fijó la mente en los aspectos poco concordantes que hay en el panorama de investigación.

Asimismo, se especificó que las autoridades inspeccionaron su vivienda, ubicada en Seo-gu, Incheon, con el fin de encontrar indicios que pudieran explicar este trágico episodio, pero hasta el momento, no hay nada que sustente ningún tipo de hipótesis, incluyendo un posible asesinato.

En redes sociales, internautas y fanáticos de Lee han comentado que su búsqueda debió iniciar en las primeras horas posteriores a que no se tuvieran noticias de ella, pues desde el primer momento en que se ausentó de sus cuentas sospecharon que algo no marchaba bien. Esto ya que no era habitual que dejara de actualizar sus perfiles, especialmente porque esa era su fuente principal de trabajo.