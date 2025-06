Una entrañable actriz de ‘Harry Potter’ reveló que le queda poco tiempo de vida: “Probablemente, moriré”

La actriz británica Miriam Margolyes, conocida mundialmente por dar vida a la entrañable profesora Pomona Sprout en la saga cinematográfica de Harry Potter, conmovió a sus seguidores al revelar que enfrenta serios problemas de salud y que, según sus propias palabras, “probablemente le quedan entre cinco y seis años de vida”. A sus 84 años, la intérprete asegura que, pese a todo, se resiste a dejar la actuación, una pasión que la ha acompañado durante toda su carrera.

¿Qué dijo Miriam Margolyes sobre su salud?

En una entrevista con el periódico británico The Times, Miriam Margolyes habló con sinceridad sobre el estado actual de su salud. “Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, es difícil alejarse de algo que amas. La actuación me da alegría”, confesó. La actriz explicó que ha sido diagnosticada con estenosis espinal, una afección que limita severamente su movilidad y la obliga a utilizar bastón, andador o incluso un scooter eléctrico para desplazarse.

Margolyes también reveló que en 2023 fue sometida a una cirugía cardíaca , en la que se le implantó una válvula aórtica bovina para evitar una operación a corazón abierto. Con su característico sentido del humor, la actriz comentó: “Ahora tengo el corazón de una vaca”, durante su participación en el pódcast Table Manners.

Miriam Margolyes, actriz que interpretó a la profesora Sprout, ha anunciado en una entrevista que no le queda mucho tiempo de vida debido a su última cirugía. Todos los Potterheads están contigo. pic.twitter.com/T1QxA9JXrF — El Profeta (@EiProfeta) May 26, 2025

¿Cuál es el impacto de la estenosis espinal en su vida?

La estenosis espinal que padece Miriam Margolyes es una enfermedad degenerativa que reduce el espacio en la columna vertebral, lo que puede provocar dolor crónico, entumecimiento y dificultad para moverse. Debido a esta condición, la actriz ha reconocido que ya no puede aceptar papeles que requieran esfuerzo físico o que impliquen mantenerse de pie por largos periodos.

“No soy lo suficientemente fuerte. Me encantaría hacer personajes que no me confinen a una silla de ruedas, pero mi cuerpo ya no lo permite”, lamentó Margolyes, quien además añadió que la actuación es lo que la mantiene emocionalmente activa y con ánimos de seguir adelante, a pesar de las limitaciones físicas.

¿Qué papel tuvo Miriam Margolyes en Harry Potter?

Miriam Margolyes interpretó a la profesora Pomona Sprout, jefa de la casa Hufflepuff y especialista en Herbología en la saga de Harry Potter. Aunque su papel fue secundario, se volvió memorable entre los fans por su aparición en “Harry Potter y la cámara secreta”, donde utilizó mandrágoras para salvar a los alumnos petrificados. También participó brevemente en “El cáliz de fuego” y “Las reliquias de la muerte”.

El personaje de Sprout es recordado por su calidez, sabiduría y carisma , cualidades que reflejan perfectamente la personalidad de la actriz fuera de la pantalla. A pesar de no haber tenido tanto tiempo en pantalla como otros miembros del elenco, Margolyes es considerada una figura muy querida dentro del universo mágico creado por J.K. Rowling.

Happy Birthday to Miriam Margolyes! She played Hufflepuff Head of House and Professor of Herbology Pomona Sprout. pic.twitter.com/vg2ipwAGXq — Harry Potter World (@PotterWorldUK) May 18, 2025

¿Qué otros trabajos ha realizado Miriam Margolyes?

Además de su rol en Harry Potter, Miriam Margolyes tiene una prolífica carrera en cine, teatro y televisión. Ganadora de un BAFTA por su actuación en “La edad de la inocencia” de Martin Scorsese, también ha participado en títulos como “Magnolia”, “Romeo + Julieta” de Baz Luhrmann, “James y el melocotón gigante”, y series como “Blackadder” y “Doctor Who”.

En 2023, Margolyes apareció en un episodio de “Doctor Who” y en la película “El final que quiero”, aunque sus apariciones en pantalla se han reducido en los últimos años debido a sus problemas de salud.

Miriam Margolyes is 82 today, Happy Birthday Miriam 🎁🎂 pic.twitter.com/XZ6tS8dT9m — 🇬🇧📺 Classic British TV 📺🇬🇧 (@Classicbritcom) May 18, 2023

¿Cómo enfrenta Miriam Margolyes el paso del tiempo?

A pesar del deterioro físico, Miriam Margolyes mantiene una actitud positiva y sigue comprometida con el arte. En su reciente visita a la Oxford High School —institución donde estudió en su juventud—, la actriz se emocionó al presenciar una obra escolar y revivir momentos de su infancia. “Fue como cerrar un ciclo”, comentó en una de sus entrevistas.

También compartió que, aunque sabe que su tiempo es limitado, no le teme a la muerte. “No me molesta morir. Me molesta dejar de actuar. Eso es lo más difícil”, expresó con franqueza.

Miriam Margolyes se ha ganado un lugar en el corazón de generaciones de fanáticos que crecieron con Harry Potter. Su sinceridad, sentido del humor y resiliencia frente a la adversidad han sido admirados por colegas y seguidores.

Aunque su salud es frágil, su legado artístico y humano sigue inspirando. La actriz continúa defendiendo la importancia de vivir con autenticidad, disfrutar la vida mientras se pueda y, sobre todo, nunca dejar de hacer lo que se ama.