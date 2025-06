¡Conmoción! Murió un querido actor tras ser acribillado: sospechan de su vecino

La comunidad artística de Estados Unidos está de luto tras confirmarse la trágica muerte de Jonathan Joss, actor reconocido por su participación en series como “King of the Hill” y “Parks and Recreation”. El actor falleció a los 59 años luego de recibir múltiples disparos frente a su domicilio en San Antonio, Texas.

La policía ya ha detenido a un sospechoso, un vecino del actor, lo que ha traído una ola de consternación y preguntas sobre los motivos detrás de este lamentable suceso. La tragedia se agrava al revelarse que este no es el primer infortunio que golpeaba al actor en los últimos meses , pues su casa y sus mascotas habían sido consumidas por un incendio a principios de año.

¿Cómo murió Jonathan Joss?

El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) recibió un reporte de tiroteo la mañana del 1 de junio. Al acudir a la propiedad ubicada en el número 200 de Dorsey Drive, los agentes encontraron a Jonathan Joss tirado cerca de la calle, herido de bala. Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar.

De acuerdo con los informes preliminares, el ataque se habría producido durante una discusión con un vecino. El sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Cejam, de 56 años, huyó de la escena pero fue capturado posteriormente por las autoridades. Actualmente enfrenta cargos de asesinato, mientras la investigación continúa en curso.

¿Quién era Jonathan Joss y por qué era tan querido?

Jonathan Joss fue un actor con una destacada trayectoria en cine y televisión. Su papel más recordado fue el de John Redcorn en la serie animada “King of the Hill”, donde prestó su voz durante años. También interpretó al Chief Ken Hotate en “Parks and Recreation” y participó en producciones como “Tulsa King”, “Ray Donovan”, “True Grit” y “The Magnificent Seven”.

Conocido por dar visibilidad a personajes nativos americanos en la pantalla, Joss fue un referente en la representación cultural dentro de la industria del entretenimiento. Su carisma y compromiso con causas sociales también le ganaron una sólida base de admiradores.

¿Qué reveló Tristan Kern de Gonzales, su esposo, sobre el asesinato?

Tristan Kern de Gonzales, esposo del actor, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde reveló que ambos estaban presentes durante el tiroteo, su publicación se dio solo unos minutos antes de la redacción de esta nota. Explicó que fueron atacados mientras revisaban el correo en el lugar donde estaba su antigua casa, destruida meses antes por un incendio. Ambos estaban visiblemente afectados tras descubrir restos de uno de sus perros entre los escombros colocados de forma claramente visible, lo que les rompió el corazón. Al desahogarse fueron confrontados por un hombre que comenzó a lanzar insultos homofóbicos.

“El hombre levantó una pistola de su regazo y disparó. Jonathan me empujó para protegerme. Me salvó la vida”, escribió Tristan, quien también denunció que habían sido víctimas de acoso y amenazas por parte de vecinos intolerantes a su relación.

Tristan Kern de Gonzales, esposo de Jonathan Joss, compartió lo sucedido al haber sido testigo del asesinato de su pareja FACEBOOK

¿Qué antecedentes tenía el actor con su casa y la zona?

El asesinato de Jonathan Joss se produce solo cuatro meses después de otra tragedia personal: el incendio de su hogar. El 23 de enero, la vivienda del actor fue consumida por las llamas, junto con su automóvil y dos de sus mascotas. Aunque los bomberos lograron controlar el fuego, las pérdidas fueron totales.

En su momento, Joss declaró que sentía una profunda culpa por el accidente y expresó su dolor al perder a sus perros. “Estoy más preocupado por mi perro que murió. El buen Dios nos va a proteger”, declaró con lágrimas en los ojos.

A raíz de esta tragedia, sus fanáticos organizaron una colecta en GoFundMe para apoyarlo económicamente con un hogar temporal. La campaña recaudó más de 10 mil dólares con ayuda de más de 300 personas, quienes se solidarizaron con el actor en su difícil situación.

¿Qué se sabe del presunto asesino de Jonathan Joss?

El principal sospechoso del crimen es Sigfredo Álvarez Cejam, vecino del actor. De acuerdo con las autoridades, Álvarez habría tenido conflictos previos con Joss y su pareja, motivados presuntamente por prejuicios homofóbicos. La policía investiga si el asesinato fue premeditado o impulsado por odio, dada la naturaleza de los insultos y el historial de amenazas contra la pareja.

El caso ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de la comunidad LGBTQ+, que exigen una investigación exhaustiva y justicia para el actor.

¿Cuál es el legado que deja Jonathan Joss?

Más allá de su carrera actoral, Jonathan Joss será recordado como un artista comprometido con su herencia cultural, la representación nativa en los medios y como un ser humano generoso que enfrentó adversidades con dignidad.

Su esposo concluyó su declaración con un poderoso mensaje: “Jonathan me dio más amor que el que la mayoría de la gente recibe. Fue asesinado por alguien que no soportaba la imagen de dos hombres amándose. Yo protegeré lo que él construyó”.

Jonathan Joss, actor, esposo y activista, deja un vacío irreparable en el mundo del entretenimiento y en los corazones de quienes lo conocieron. Su vida, marcada por talento, tragedia y valentía, será honrada por su comunidad, sus fans y todos aquellos que rechazan el odio y la violencia.