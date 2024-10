Un reconocido actor lamentó la repentina muerte de su hermana con un desolador mensaje de despedida

Los últimos días han sido sumamente difíciles para Mauricio Martínez, quien experimentó la pérdida de su hermana, con la que se sabe, llevaba una relación sumamente cercana. De modo que tener que asimilar esta noticia lo hizo enfrentarse a uno de los momentos más complicados en toda su vida.

Mauricio Martínez se desmoronó ante la muerte de su hermana y le dedicó una desgarradora carta

A través de una serie de emotivas dedicatorias publicadas en su cuenta de Instagram, Mauricio, conocido por su trabajo en producciones como “Porque el amor manda”, quiso rendirle honor a su hermana mayor, quien murió a finales de septiembre. Esto ya que fue hasta apenas que tuvo la fortaleza para hablar de este capítulo tan desolador, mismo que tal como ha dado a entender, llegó de manera completamente inesperada.

“Mi Babby, hoy tengo el corazón roto mientras trato de asimilar que ya no estás aquí. Mi cómplice y compañera de tantas travesuras desde niños. Mi mente, alma y corazón están inundados de recuerdos y de momentos hermosos a tu lado; desde las películas que veíamos juntos cuando éramos chiquitos, hasta los duetos que hacíamos en el jardín de la casa para toda la familia, que fue nuestro primer público”, inició este triste relato del actor, quien no pudo disimular lo mucho que le afecto la partida de una de las personas más importantes en su vida.

Finalmente, Mauricio Martínez le agradeció a su hermana por todas las vivencias y sueños que compartieron en vida, memorias que atesorará para mantener viva su esencia aunque ya no la tenga físicamente presente. “Gracias por cuidarme y apoyarme cuando más lo necesité. Quiero darte las gracias por tus consejos, mi princes Babbs. Nunca los olvidaré y te prometo siempre seguirlos. Gracias por tus risas, por tus abrazos, por hacerme de comer tan delicioso y por apapacharme tanto, Pero sobre todo, hermana mía, gracias por quererme tanto. Me quedo con el brillo en tus ojos que me seguirá iluminando el camino cuando se ponga oscuro”, externó el también cantante.

Rápidamente recibió decenas de mensajes de condolencia y palabras de apoyo, deseándole que se le hiciera más llevadero este proceso de duelo. Sobre las causas de este deceso, el histrión no ha querido revelar más detalles debido a lo sensible del asunto.