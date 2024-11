Un exconductor de Venga la Alegría reaccionó a los rumores sobre su retiro de la televisión: ¿tiene ‘sugar daddy’?

A poco más de dos años de su inesperada salida de “Venga la Alegría”, William Valdés finalmente rompió el silencio sobre cómo es su vida ahora que está alejado de los reflectores casi por completo. Esto ya que además de que se alejó del matutino, paulatinamente también fue desprendiéndose de los reflectores, una decisión que trajo consigo varias suposiciones al respecto.

Y es que gran parte de las dudas entre el público, apuntan a las nuevas actividades que estaría realizando para generar dinero, pues anteriormente sus ingresos los obtenía de diversas apariciones a cuadro. De modo que un tanto cansado por las habladurías de que tiene métodos inusuales para mantenerse, el también exintegrante de CD9 quiso contar directamente su versión.

William Valdés confesó si tiene una pareja que lo mantiene económicamente

Durante uno de los episodios de su podcast “Aquí se habla de todo”, William Valdés se decidió a abordar frontalmente las versiones que existen en torno a su vida privada, poniendo especial atención en aquellas que aseguran, cuenta con la ayuda monetaria de un “sugar daddy”, es decir, una pareja sexoafectiva que le proporciona dinero.

“No tengo sugar daddy, y si lo tuviera, tampoco lo mostraría. Esa idea de que lo tengo o que algún día lo tuve, yo digo: ‘ojalá', así no me estaría rompiendo el lomo como me lo estoy rompiendo”, dijo divertido el también conductor.

William Valdes reaccionó a los rumores sobre su salida de Venga la Alegría Instagram

¿De qué trabaja William Valdés? A esto se dedica el conductor ahora que salió de Venga la Alegría

Sobre cuáles son sus métodos para generar ingresos ahora que no tiene colaboraciones oficiales en la pantalla, William explicó que en este tiempo aprendió la importancia de monetizar su presencia en redes sociales, y es de ahí de donde estaría sosteniéndose actualmente.

“No solo trabajo en la televisión, también estoy trabajando en el mundo digital. Yo monetizo todo lo que hago en redes, eso a mí me permite seguir invirtiendo en equipos para mejorar”, señaló el cubano.