Yahir vuelve a distanciarse de su hijo Tristán: ¡estas son las razones!

La comunicación entre Yahir y su hijo Tristán vuelve a romperse después de lograr un acercamiento que los mantuvo unidos por un tiempo.

El cantante reveló, durante su paso por la alfombra de una presentación especial del musical Vaselina, que le ha perdido la pista al joven que se ha visto envuelto en escándalos como la drogadicción y la venta de contenido pornográfico para homosexuales en una conocida plataforma.

“Al grande no lo he visto, la verdad, no sé ahorita cómo y dónde ande. Espero invitarlo al musical antes de que acabe esta temporada. Lo que pasa es que como que de repente sí estamos en comunicación, pero otra veces no. Él trae sus proyectos y yo los míos. Y no nos hemos visto mucho además”, dijo el participante del reality show de TV Azteca, La academia.

Según el intérprete, “lo importante es que estemos bien ambos y cada quien con sus cosas. Por ahí me enteré que está produciendo y que está muy bien, y todo. Y me da mucho gusto”. Y es que, una vez rehabilitado, parece que Tristán se ha dedicado a su carrera musical, aunque no termina de despegar.

En abril pasado, el joven reapareció con un drástico cambio físico luego de superar su batalla contra las adicciones que en el pasado lo colocaron en el ojo del huracán.

Aseguró que no se arrepentía de su pasado en Onlyfans, pues de alguna manera debía conseguir dinero para sobrevivir.