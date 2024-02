Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole, rompe el silencio y da una contundente declaración

La polémica ruptura entre la cantante argentina Nicki Nicole y el cantante mexicano Peso Pluma ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, una figura clave en esta historia es Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma fue visto en un casino de Las Vegas.

Sonia Sahar habla sobre la situación de Peso Pluma y Nicki Nicole

Sonia Sahar, identificada por los internautas como la tercera en discordia, finalmente rompió el silencio y habló sobre la polémica generada a raíz de las imágenes que se viralizaron. En un video compartido tanto en Instagram como en TikTok, Sonia Sahar se presentó como una influencer que reside en Los Ángeles, California.

En su declaración, Sonia Sahar afirmó que conocía a Peso Pluma, pero desconocía su vida personal y su estado civil. Aseguró que no tenía malas intenciones y que no buscaba romper una relación. Además, pidió que se detuviera el bullying, ya que considera que la situación se ha salido de proporción.

“Sí, sé quien es Peso Pluma, pero no soy española y no estoy al día con noticias en español. No sabía sobre su vida personal o su actual estado civil, no sé quien es ella (Nicki Nicole). Solo pido que detengan el bullying porque no es la persona que soy, no tuve malas intenciones como romper una relación o algo así", declaró.

La reacción de Sonia Sahar ha generado opiniones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios critican su actitud, otros defienden su derecho a expresarse y aclarar su posición en este escándalo.

La influencer reposteó una imagen donde aseguraba que pronto rompería el silencio sobre la situación. (Instagram/saharsoniaa)

Por otro lado, la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma ha dejado a sus fans en estado de shock. Además, la aparición de Sonia Sahar en esta historia ha añadido un toque de controversia a esta ya desgarradora historia de amor.