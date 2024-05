Sofía Rivera Torres hizo una llamativa confesión en medio de las críticas en su contra por lo que dijo de Lucerito

Desde que se viralizaron los chistes que Sofía Rivera dijo sobre Lucerito en el programa Qué importa , las críticas hacia ella no han parado: sólo es cuestión de darse una vuelta por su cuenta oficial de Instagram para corroborar que sus fotos recientes están llenas de comentarios repletos de insultos.

Sin embargo, para Sofía Rivera estos ataques forman parte de su día a día y, lejos de cambiar de actitud, la presentadora de televisión se mantuvo firme ante sus haters al asegurar que el bullying es parte del precio que se tiene que pagar por la fama, como bien le comentó a una fan.

SOFÍA RIVERA REVELÓ QUE SE BURLABAN DE ELLA POR OBESA

Hace unas horas, Sofía Rivera Torres compartió unas fotos de sus recientes vacaciones con Eduardo Videgaray para demostrar que a ella la controversia no le afecta, al tiempo que aprovechó para presumir su impactante figura. Fue entonces que una seguidora sacó a la luz un tema delicado:

“Ese es el precio de ser figura pública, tienes que tener la piel bien gruesa porque van a opinar de ti sí o sí"

“Recuerdo que un día contaste cómo sufriste por ser la más llenita de tu salón (..) sí creo que la regaste, más cuando has vivido en carne propia los ataques por un físico no perfecto” expresó la usuaria.

Para sorpresa de muchos, Sofía Rivera se tomó un tiempo para responderle a esta persona con un largo comentario en donde le recordó que ya le había ofrecido disculpas a Lucerito y aseguró que los ataques son parte del precio que hay que pagar por ser una figura pública, pues ella misma fue víctima de bullying durante años por su peso.

Sofía Rivera se defendió en Instagram con un largo comentario. INSTAGRAM

“Yo fui niña obesa, toda mi vida he batallado con mi peso y toda mi vida he leído comentarios de si estoy embarazada, de si estoy gorda, de si estoy guapísima o soy horrenda. Ese es el precio de ser figura pública, tienes que tener la piel bien gruesa porque van a opinar de ti sí o sí y no puedes permitir que te afecte”, escribió la conductora.