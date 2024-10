Sofía Reyes le expresó su apoyo a Alejandra Guzmán tras su aparatosa caída: sus palabras te emocionarán

Sofía Reyes se unió a los mensajes de apoyo para Alejandra Guzmán luego de que la hija de Silvia Pinal sufriera una estrepitosa caída en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Como te comentamos en TVyNovelas, a lo largo de esta semana Alejandra Guzmán ha dado bastante de qué hablar luego del fuerte golpe que sufrió el pasado 06 de octubre enfrente de decenas de personas en un episodio que desató las especulaciones sobre el presunto abuso de sustancias por parte de la rockera.

Fue en una entrevista reciente con el programa La Mesa Caliente que Sofía Reyes habló de este tema y, más allá de criticar a “La Guzmán” o especular sobre su salud, reconoció que ella también ha pasado por momentos vergonzosos debido a caídas y le dedicó unas palabras de apoyo, ¡entérate!

¿QUÉ DIJO SOFÍA REYES SOBRE ALEJANDRA GUZMÁN?

Durante su charla con las conductoras de La Mesa Caliente, Sofía Reyes se mostró comprensiva con Alejandra Guzmán luego de su escandaloso episodio en el Aeropuerto capitalino y recordó que todos en nuestra vida hemos pasado por un momento de torpeza.

“Todos nos podemos caer. Te queda a lo mejor reírte, ni modo”

“Yo soy bastante torpe. En las escaleras me tengo que agarrar de un barandal cada vez que bajo porque me dan mucho miedo”, expresó Sofía, quien reconoció que una caída no es sinónimo de uso de drogas o alcohol necesariamente, pues ella misma ha tenido accidentes bochornosos en pleno escenario.

Luego de esto, Sofía le mandó un mensaje directo a Alejandra Guzmán y le aconsejó reírse en lugar de hacerle caso a las críticas: “Todos nos podemos caer. Te queda a lo mejor reírte, ni modo. Yo me he caído muchas veces en mil lugares”, concluyó la famosa de buen humor.