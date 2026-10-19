Segundo revelado de ¿Quién es la Máscara?: Detrás de Beto Batazo había un famoso luchador con claustrofobia

El segundo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo desde reggaeton hasta pop.

El reality show de TelevisaUnivision tuvo sus usuales dos duelos en los que los cuatro investigadores de esta temporada intentaron adivinar quién está detrás de las máscaras.

Mauricio Ochmann, Anahí, Juanpa Zurita y Yuri pusieron lo mejor de sus dotes de investigación para saber la identidad, en el primer duelo de Beto Batazo, Dr. Kaboom y Octavia Ventosa.

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Así fue el primer duelo de este 18 de octubre

Beto Batazo sacó los pasos prohibidos con “Este” el reggaeton de El Alfa “El Jefe” x Nfasi. Tras su interpretación, las votaciones de los investigadores fueron:

Yuri: Este actor hizo una telenovela que se llamó “Por ella soy Eva” y detrás de este personaje está Arturo Carmona

Anahí: apostó por Jaime Camil

Juanpa: Zurita pensó que podría ser Aldo de Nigris

Mauricio Ochmann: se fue por la pista de La Casa de los Famosos y pensó en Alexis Ayala

Dr. Kaboom interpretó una de rompe y rasga: “Mi mayor anhelo”, uno de los éxitos más populares de Banda MS.

Las apuestas de los investigadores con este personaje fueron:



Yuri: “Tiene que ver con algo del corazón y como yo soy telenovelera este actor que yo creo que es: Franco Peniche”

Anahí: “Lo que creo es que tiene esta gama en su voz que nos despista pero creo que podría ser Luis Gerardo Méndez”

Juanpa Zurita: “Me voy a ir por Ricardo Pérez de La Cotorrisa”

Mauricio Ochmann: “Me voy a ir por la pista del manicomio y yo creo que es Cristian Castro”

Octavia Ventosa interpretó un pop edulcorado que le permitió mostrar sus habilidades en el canto y el baile.

De acuerdo con las pistas que se dieron, los investigadores votaron:



Yuri: Creyó que es Danna

Anahí: Votó por Karol Sevilla

Mauricio Ochmann: Apostó por Samadhi Zendejas

¿Quién fue desenmascarado este 18 de octubre?

Las salvaciones de este domingo fueron para Dr. Kaboom de parte de los investigadores, que quedaron cautivados con su simpatía; y para Octavia Ventosas, que fue rescatada por el público.



El desenmsacarado fue Beto Batazo. Y el famoso detrás de la máscara es LatinLover.

