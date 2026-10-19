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Segundo revelado de ¿Quién es la Máscara?: Detrás de Beto Batazo había un famoso luchador con claustrofobia

A pesar de que lo acaban de operar la rodilla, aceptó el reto de participar en el reality show con un reggaetón

Octubre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
quien es la mascara beto batazo.jpg

Beto Batazo

Instagram "¿Quién es la Máscara?”

El segundo programa de "¿Quién es la Máscara?” tuvo desde reggaeton hasta pop.

El reality show de TelevisaUnivision tuvo sus usuales dos duelos en los que los cuatro investigadores de esta temporada intentaron adivinar quién está detrás de las máscaras.
Mauricio Ochmann, Anahí, Juanpa Zurita y Yuri pusieron lo mejor de sus dotes de investigación para saber la identidad, en el primer duelo de Beto Batazo, Dr. Kaboom y Octavia Ventosa.
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Así fue el primer duelo de este 18 de octubre

Beto Batazo sacó los pasos prohibidos con “Este” el reggaeton de El Alfa “El Jefe” x Nfasi. Tras su interpretación, las votaciones de los investigadores fueron:

  • Yuri: Este actor hizo una telenovela que se llamó “Por ella soy Eva” y detrás de este personaje está Arturo Carmona
  • Anahí: apostó por Jaime Camil
  • Juanpa: Zurita pensó que podría ser Aldo de Nigris
  • Mauricio Ochmann: se fue por la pista de La Casa de los Famosos y pensó en Alexis Ayala

Dr. Kaboom interpretó una de rompe y rasga: “Mi mayor anhelo”, uno de los éxitos más populares de Banda MS.
Las apuestas de los investigadores con este personaje fueron:

  • Yuri: “Tiene que ver con algo del corazón y como yo soy telenovelera este actor que yo creo que es: Franco Peniche”
  • Anahí: “Lo que creo es que tiene esta gama en su voz que nos despista pero creo que podría ser Luis Gerardo Méndez”
  • Juanpa Zurita: “Me voy a ir por Ricardo Pérez de La Cotorrisa”
  • Mauricio Ochmann: “Me voy a ir por la pista del manicomio y yo creo que es Cristian Castro”
Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

Todo sobre la temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision

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Octavia Ventosa interpretó un pop edulcorado que le permitió mostrar sus habilidades en el canto y el baile.
De acuerdo con las pistas que se dieron, los investigadores votaron:

  • Yuri: Creyó que es Danna
  • Anahí: Votó por Karol Sevilla
  • Mauricio Ochmann: Apostó por Samadhi Zendejas

¿Quién fue desenmascarado este 18 de octubre?

Las salvaciones de este domingo fueron para Dr. Kaboom de parte de los investigadores, que quedaron cautivados con su simpatía; y para Octavia Ventosas, que fue rescatada por el público.


El desenmsacarado fue Beto Batazo. Y el famoso detrás de la máscara es LatinLover.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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