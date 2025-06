Sebastián Rulli reacciona a furor que causó en redes por su foto SIN ropa, ¿le dio pena?

Es uno de los galanes de telenovela más cotizados desde hace décadas, pero la belleza de Sebastián Rulli parece no tener fecha de caducidad.

Esto quedó confirmado con una serie de fotografías que compartió el actor, novio de Angelique Boyer, donde aparece totalmente desnudo.

Con solo su brazo tapando su miembro, el resto de su anatomía queda al descubierto y las imágenes se volvieron virales, a la par de provocar distintos comentarios para resaltar su belleza.

Fueron los fans de Sebastián, conocidas como “Rullináticas”, quienes viralizaron la imagen que consiguió titulares en el programa Hoy. Andrea Legarreta, por ejemplo, resaltó que Rulli luce muy guapo con el cabello corto.

¿Qué dijo Sebastián Rulli de su foto al natural?

“Nunca he tenido problemas con mi cuerpo, ha sido mi herramienta de trabajo, no tengo pudor alguno, me la paso bien”, dijo a la prensa Sebastián Rulli al compartir sus comentarios sobre la imagen viral.

De hecho, él mismo compartió la postal, tomada por el fotógrafo Uriel Santana.

“Yo creo que hay que aceptar la edad que uno tiene, disfrutarla, dejarse de prejuicios, dejarse de cumplir con las expectativas de los demás; hay que envejecer dignamente”.

¿Cuál es su secreto para lucir tan bien? El galán de casi 50 años, que comenzó su carrera en México como modelo, dijo: “Ser feliz y compartir con la gente que vale la pena”.