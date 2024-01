¡Se casa otra ‘Perdida’! Así le pidieron matrimonio a Paola Suárez, ¿durará más que Kimberly?

¡Otra “Perdida” llegará al altar! Ahora le tocó el turno a Paola Suárez, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un video de su novio pidiéndole matrimonio de una forma muy creativa.

Paola Suárez, cuya fama aumentó con el triunfo de Wendy Guevara en La casa de los famosos México, no dudó en presumir su felicidad a sus seguidores a través de una breve grabación acompañada por un mensaje breve: “Comadres pues me les caso me acaban de sorprender siento bonito ay”.

Y aunque varios de sus fans la felicitaron, deseándole lo mejor, para otros resultó imposible no acordarse de la otra “Perdida”, Kimberly Irene, quien se separó de Óscar Barajas luego de durar sólo un mes casados , en medio de acusaciones de violencia.

¿Qué pasará con Paola, o “La Patas”, como se le dice cariñosamente? De momento, figuras como Nicola Porcella ya le expresaron sus mejores deseos.

ASÍ LE PIDIERON MATRIMONIO A “LA PERDIDA” PAOLA SUÁREZ

En el video, publicado originalmente por Paola en su cuenta de Instagram y replicado en otras redes sociales como X (antes Twitter), se ve a la creadora de contenido disfrutando de un agradable momento en compañía de su novio y varios amigos.

Es en ese momento que el joven se acerca a Paola y, arrodillándose frente a ella, le entrega un bello anillo de compromiso mientras le hace la romántica propuesta: la cara de felicidad de “La Patas” lo dijo todo. Al final, ambos sellaron el momento con un abrazo y un amoroso beso.

En la caja de comentarios, destacan las felicitaciones de famosos como Vanessa Claudio, Nicola Porcella, Apio Quinajo y Bárbara Torres, quienes le desearon lo mejor a Paola Suárez.

Paola Suárez es una mujer trans originaria de León, Guanajuato, que se viralizó en el 2017 junto con Wendy Guevara en redes sociales luego de que las influencers subieran un video en donde narraron que habían sido abandonadas en un cerro y estaban “perdidas”, de ahí su popular sobrenombre.