Salma Hayek sorprendió al mundo con una impactante confesión: “No quería casarme con él”

Salma Hayek sorprendió al mundo al confesar que su boda con el empresario francés Francois-Henri Pinault, en 2009, no fue del todo su decisión. Según la actriz, su familia jugó un papel crucial para que diera el “sí”, hace más de 15 años.

La protagonista de ‘Frida’ reveló durante una entrevista concedida a la revista Glamour, que su boda civil fue algo inesperada, debido a que su familia tuvo que “arrastrarla” hasta el juzgado para que se casara de una vez por todas.

“La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí. Fue como una intervención”, confesó la famosa.

¿Por qué Salma Hayek no quería casarse?

Pese a que Francois-Henri Pinault le propuso matrimonio varias veces y ella siempre aceptó, Salma Hayek admitió que le tenía fobia a casarse, por lo que evitaba presentarse en la ceremonia.

La familia de la intérprete veracruzana estuvo encargada de organizar la celebración: “Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra. Tenía una fobia al matrimonio. Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él”, declaró.

“Yo decía que sí, pero no me presentaba, y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada”, añadió la famosa.

A pesar de su resistencia inicial, la actriz admitió que su idea sobre el matrimonio cambió poco después: “Luego le dije ‘está bien, no me siento diferente’. Y más tarde pensé ‘esto es un poco emocionante’. Entonces él me dijo: ‘¿Podemos tener una fiesta ahora?’”.

Salma Hayek y François-Henri Pinault Instagram @salmahayek

¿Cómo fue la boda de Salma Hayek y François-Henri Pinault?

La ceremonia civil de Salma Hayek y François-Henri Pinault se celebró en París el 14 de febrero de 2009. Después, llevaron a cabo su boda religiosa en el Palacio Grassi en Venecia, propiedad de la familia Pinault, en abril del mismo año.

Fue en 2007 cuando la actriz sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con el CEO del conglomerado de lujo Kering (que agrupa marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, entre otras) y, al mismo tiempo, que estaba esperando su primera hija. Ese mismo año nació Valentina Paloma Pinault, quien hoy tiene 17 años.