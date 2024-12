Un querido cantante reveló que casi se acaba su carrera por la culpa de las drogas: ‘La cocaína te destruye’

El cantante Robbie Williams, conocido por sus éxitos como “Angels” y “Patience”, confesó que su carrera estuvo en peligro apenas había comenzado por la culpa de las drogas y el alcohol.

“Caí en un alcoholismo desatado, en una adicción al alcohol, pero cuando tienes 20 años, en los 90, no se hablaba de adicción, no se hablaba de depresión, no de hablaba de ansiedad y, simplemente, ahí estaba”, contó el artista de 50 años en el programa El Hormiguero.

Robbie Williams habla de los problemas con las drogas. (El Hormiguero)

¿Qué le pasó al cantante Robbie Williams?

En la charla con el show español, el cantante británico explicó que el gran obstáculo comenzó cuando dejó el grupo Take That, pues intentó demandar a su discografía, pero perdió el caso, y tuvo que darles su fortuna valuada en millones.

Esto fue lo que lo impulsó al consumo de las drogas sin control. En retrospectiva, contó: “La cocaína te destruye, pero al mismo tiempo te da una tremenda sensación de falsa seguridad. Entonces, aproveché toda esa sensación de seguridad porque solo miraba hacia adelante y solo veía el éxito delante de mí, aunque en realidad mi vida era un desastre, un infierno”.

Robbie Williams contó en El Hormiguero cómo fueron sus problemas con las drogas y el alcohol.

Pero eso no fue todo, Williams reveló que sufría ataques de pánico cuando había iniciado su carrera en solitario, un problema que ha ido superando con el paso de los años.

Robbie Williams acudió al programa con el propósito de promocionar su película biográfica (biopic) “Better Man”, en la que un mono creado con CGI lo interpreta.

¿Cuándo sale la biopic de Robbie Williams en México?

“Better Man”, la película de Robbie Williams se estrena en cines de México en febrero de 2025, aunque en España y Europa se estrena en enero. La dirección corrió a cargo de Michael Gracey, quien estuvo a cargo de “El Gran Showman”.