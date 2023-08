Revelan que Sale el sol tendrá nuevos conductores en su nueva temporada

Luego de la salida de Juan Soler y Mónica Noguera, así como la incorporación de Gaby Crassus y Alfonso Vera, los cambios en ‘Sale el sol’ no paran para renovarse en la lucha por el rating contra su competencia.

‘Sale el sol’ estrenará conductoras y conductores, así como nuevas secciones, en el arranque de su nueva temporada, bajo la producción de Adrián Patiño (exproductor de ‘Venga la alegría’) y se transmitirá en un nuevo horario a partir de este 4 de septiembre de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 11:55 horas.

Se habla de varios nombres que están en la baraja de posibilidades para formar parte del matutino de Imagen Televisión, para recuperar la aceptación del público que han perdido en los últimos meses.

“Me entero que María Teresa Alessandri González, Raúl Osorio, la peruana Hany Portocarrero, Gabriela Prieto Díaz Infante, la española Candela Márquez y Eduardo Villasana Ruíz mejor conocido como Eddy Vilard están en la terna para unirse a la nueva temporada de ‘Sale el Sol’”, adelantó Álex Jaffie.

“De hecho para la contratación y para tener de dónde pagarles a las y los nuevos (as) conductores (as), Imagen Televisión se ve obligada a sacar de la nómina a varios (as) de los (as) actuales conductores (as) de ‘Sale el Sol’”, indicó el ‘villano de los espectáculos’ en sus redes.