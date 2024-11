Revelan por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían molestado en los Latin Grammy 2024

Christian Nodal y Angela Aguilar habrían protagonizado una breve pelea en los premios Latin Grammy 2024, algo que muchos fans notaron cuando vieron la transmisión. Sin embargo, ahora parece que hay más información sobre lo que habría ocurrido aquel día, pues un periodista que tuvo una fuente que fue a la ceremonia reveló qué fue lo que vio.

Supuestamente, la hija de Pepe Aguilar habría hecho un berrinche a Nodal cuando este le habría preguntado si la acompañaba en la gala. A lo que ella respondió tajante: “No sé, como tú quieras”. Pero, ¿qué fue lo que detonó este enojo?

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar se pelearon en los Latin Grammy?

El periodista Michelle Rubalcava reveló a través de su canal en YouTube que le contaron que había la tensión entre la pareja y reveló que habían tenido una discusión antes de los premios.

Explicó que, si bien desconoce el tema que discutieron y que los llevó a molestarse, sí que sabe de buena fuente que el culpable habría sido Pepe Aguilar, quien ha estado interviniendo en la vida de su hija, sobre todo ante la polémica por el triángulo amoroso con Cazzu, ex de Nodal.

Así lo explicó: “Alguien que estuvo en el evento me llegó a contar, me dijo: ‘Guey, estos discutieron y hubo un momento de mucha fricción’. Nada que en la noche no hayan arreglado”.

Al parecer, tal como lo comentó el comunicador, parece que las cosas no escalaron y pudieron sacar el evento a pesar del pequeño desliz.

Hasta ahora, la pareja no ha salido a aclarar qué fue lo que pasó aquella tarde, y parece que así se mantendrán, pues están evitando la prensa a toda cosa, después de las declaraciones de Cazzu, en donde desmintió a la cantante mexicana tras afirmar que ella estaba enterada del romance de Nodal, incluso antes de la separación.