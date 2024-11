Rafael Inclán, sin trabajo ni ahorros a los 83 años: “La cosa está difícil”

A sus 83 años, Rafael Inclán, uno de los actores y comediantes más queridos de México, atraviesa una etapa complicada en su vida laboral y financiera.

El actor, conocido por su vasta trayectoria en cine, teatro y televisión, confesó recientemente que no cuenta con trabajo ni ahorros, lo que le genera preocupación, aunque no pierde la esperanza de recibir nuevas oportunidades en 2025.

En entrevista con los medios de comunicación, Inclán habló abiertamente sobre su situación económica, explicando que nunca fue una persona ahorrativa, lo que lo ha llevado a depender de nuevas ofertas laborales para mantenerse.

“Como está la cosa difícil, no tengo trabajo ahorita. Lo he tirado todo, gracias a Dios. El Flaco Ibáñez me regaña, pero le digo: ‘Bueno, tú sé millonario. Yo no’. Nunca he sido ahorrativo”, comentó con su característico sentido del humor.

A pesar de las dificultades, el comediante adelantó que planea retomar proyectos en el próximo año, incluyendo la tercera temporada del Compayito y una gira teatral con Perfume de Gardenias. “Este mes y diciembre no hay nada, pero en enero arrancamos con nuevos proyectos”, aseguró.

Rafael Inclán, cuyo trabajo ha marcado a generaciones, demuestra que, incluso en momentos complicados, el optimismo y la fe en el porvenir son esenciales para salir adelante.

Su carisma y talento siguen siendo un recordatorio de su gran legado en el mundo del entretenimiento.