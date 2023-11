Karol Sevilla confirma que tronó con Emilio Osorio: VIDEO

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Karol Sevilla, de 24 años, rompió el silencio y aclaró de una vez por todas cuál es su estado sentimental actual.

Fue en una transmisión en vivo, en la que la cantante se sinceró con sus fans y aclaró que está soltera, dejando por sentado que el romance que inició en el 2020 llegó a su fin.

Karol decidió hablarlo cuando sus seguidores la cuestionaron de que si le había sido infiel a Emilio porque la vieron con otro hombre en Miami.

“No me estén inventando cosas porque no. O sea ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante la vida, pero ¡no! en Miami nunca estuve con nadie”, dijo la protagonista de la serie de Disney, Soy Luna.

Emilio y Karol comenzaron su romance tras hacer juntos una canción que fue todo un éxito. La relación la mantuvieron bajo perfil y poco se mostraban juntos ante las cámaras.

Vale recordar que cuando el hijo de Niurka y Juan Osorio participó en La Casa de los Famosos, Karol fue cuestionada por no mostrar su respaldo a Emilio.