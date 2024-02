Quién es Gregorio Pernía, el actor que abandonó La Casa de los Famosos 4

¿Por qué se salió Gregorio Pernía de ‘LCDLF 4’ y qué pasará ahora?

Gregorio Pernía abandonó ‘La Casa de los Famosos 4’ después de amenazar con salirse del reality show. El actor colombiano de 53 años, también conocido como ‘El Titi’, dijo adiós al programa de Telemundo a pesar del respaldo del público en la última gala de eliminación, donde Mariana Rodríguez fue la cuarta participante eliminada.

“Espero no haberles quedado mal”

Pernía dejó LCDLF 4’ visiblemente afectado, llorando y con la voz entrecortada, siguiendo los pasos de Thalí García, quien también fue descalificada días antes por abandonar la casa sin el permiso de la producción.

¿Quién es Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano de cine, telenovelas y teatro. Ingresó a La Casa de los Famosos por la inspiración de su propia familia. Actualmente, comparte su vida con la modelo Erika Rodríguez, con quien tiene dos hijos: Luna del Mar, de 15 años, y Valentino, de 9.

Anteriormente, el famoso mantuvo una relación con la también actriz Marcela Mar, con quien tuvo a su primer hijo, Julián, de 14 años. A pesar de compartir cinco años de vida juntos, decidieron separarse.

Gregorio Pernía se destaca por su carisma y encanto, cualidades que lo convirtieron en un favorito del público durante su participación en la cuarta temporada del reality de Telemundo.

Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez. (Instagram @gregoriopernia)

En las redes sociales, cuenta con una sólida fanaticada que suma casi 8 millones de seguidores, quienes lo respaldan semana tras semana en su trayectoria en el programa.

Algunas de las producciones de televisión y cine más conocidas de ‘El Titi’, son:

‘Tiempos difíciles’

‘Ojo por ojo’

‘Las detectivas y el Víctor’

‘Sin senos no hay paraíso’

‘La hija del mariachi’

‘Tres hombres tres mujeres’

‘LCDLF 4’ no es el único reality en el que Gregorio Pernía ha participado, también apareció en ‘Desafío 2013: África, el origen’, ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Top Chef VIP 2022’.

¿Por qué Gregorio Pernía abandonó La Casa de los Famosos 4?

Gregorio Pernía explicó que decidió abandonar La Casa de los Famosos 4 porque quiere estar con su familia en Colombia. El actor quería salir en la eliminación del pasado lunes 19 de febrero, pero sus fans lo querían ver en la final del reality.

“Espero no haberles quedado mal a las personas que me alentaron a venir acá. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo e intenso. Tuve un aprendizaje muy grande en el que puso a prueba mi paciencia y tolerancia, espero no quedar en deuda con nadie”, dijo frente a sus compañeros.

Es importante señalar que, cuando Gregorio Pernía regresó a la casa tras ser salvado, Alfredo Adame arremetió en su contra y lo expulsó del cuarto Fuego; fue entonces que Lupillo Rivera lo defendió, desatando una fuerte pelea entre los famosos.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos 4?

Tras la salida de Gregorio Pernía de ‘LCDLF 4’ la lista de eliminados va creciendo en apenas la cuarta semana del reality. Ellos son los eliminados, hasta ahora:

Christian Estrada (Eliminado) Leslie Gallardo (Eliminada) Fernando Lozada (Eliminado) Thalí García (Descalificada) Mariana Rodríguez (Eliminada) Gregorio Pernía (Abandona)

