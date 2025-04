Quién es el ex Wapayaso que fue acusado por una influencer de haberla golpeado

La influencer Ana Daniela Martínez, conocida como Queen Buenrostro, ha conmocionado a sus seguidores al acusar públicamente a su exnovio, Brandon Castañeda, exintegrante de Wapayasos, de haberla agredido física, verbal y psicológicamente durante su relación.

A través de publicaciones en redes sociales, la creadora de contenido compartió videos mostrando hematomas en su rostro, brazos y piernas, atribuyéndolos a los presuntos ataques de Brandon Castañeda.

“Yo sabía muy dentro de mí la mi*rda de persona que es [Brandon]. Sabía que si tanta gente me lo decía, era por algo. Estuve cegada, tienen razón”, dijo la influencer.

“Amé a ese hombre como no tienen una idea, me humillé muchas veces. Me humillé en televisión, él me humilló en televisión, me humilló públicamente, muchas veces”, añadió la ex concursante de ‘La venganza de los ex’.

También compartió audios en los que se escucha una presunta conversación entre ella y Brandon, donde Queen Buenrostro le dice: “¿Por eso me ahorcas, me pegas, me das una cachetada?” y la supuesta voz del ex Wapayaso contesta: “Cállate, te lo merecías. Te debería hacer algo peor”.

Ana Daniela Martínez reveló que entabló una demanda en contra de su ex y contó que hace poco más de un año pasaron por una fuerte crisis antes de San Valentín, pero él le pidió perdón con un viaje.

Brandon Castañeda responde a las acusaciones de Queen Buenrostro

Por su parte, Brandon Castañeda respondió a las acusaciones mediante un breve comunicado en redes sociales, donde señaló: “Más de un año amenazando con subir tu video y lo único que puedo decirte por ahora es… gracias. Porque ahora más que nunca, por fin me siento liberado de ti. Tranquilos, porque pronto conocerán el verdadero rostro”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta señalamientos similares. La influencer Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, exnovia de Brandon, afirmó haber advertido a Queen Buenrostro sobre su comportamiento agresivo tras experiencias similares en el pasado.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con miles de usuarios mostrando apoyo a Queen Buenrostro, y, de hecho, Brandon Castañeda ha tenido que desactivar los comentarios en sus redes sociales debido a los comentarios de los internautas en su contra.

Así responde Brandon Castañeda (@BrandonOficialC) a las denuncias de Queen Buenrostro pic.twitter.com/fR5e3OBJk8 — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 13, 2025

¿Quién es Brandon Castañera, el influencer acusado de violencia?

Brandon Castañeda es un creador de contenido, atleta, cantante y personalidad de televisión mexicana, nacido el 29 de enero de 2001 en Guadalajara, Jalisco.

Actualmente tiene 24 años y es conocido por su participación en el grupo juvenil Wapayasos y Horripicosos. La agrupación alcanzó popularidad con canciones como El Mango Relajado y dinámicas dirigidas inicialmente a un público infantil, que luego se expandieron a audiencias adultas.

El influencer también participó en el reality show ‘Los 50’, y es una figura frecuente en programas de televisión donde muestra rutinas de ejercicios.