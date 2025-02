Qué se sabe del estado de salud de Shakira: filtraron información personal de la cantante

Shakira tuvo que cancelar un concierto en Lima, Perú , porque tuvo que ir al hospital. ¡Imagínate el susto que se llevaron sus fans! No solo estaban preocupados por su salud, sino también por si el concierto se iba a reprogramar. Con todo el alboroto, empezaron a circular un montón de rumores e incluso se filtró información privada.

¿Qué pasó con Shakira?

El domingo, trascendió que Shakira había sido hospitalizada en una clínica en donde permaneció por más de 12 horas, según Infobae.

Ella misma compartió algunos detalles en su cuenta de Instagram a través de un comunicado. “Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

Shakira agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo. (Instagram @shakira)

Cuando la cantante salió de la clínica, se dirigió a su hotel para continuar su descanso. Allí, publicó otro mensaje para agradecer a sus fans por las muestras de cariño.

Ante esta movilización en Perú, el Ministerio de Justicia se pronunció para señalar a la clínica por facilitar la filtración de información personal de la cantante, pues se supieron detalles sobre el estado de salud de la cantante de “Loba” antes de que se hiciera oficial. El hospital también dejó claro que la confidencialidad era prioridad para sus empleados.

Autoridades pidieron a la clínica respetar la información personal de Shakira.

¿Shakira dará su segundo concierto en Lima?

Sobre el segundo concierto de Shakira en Lima , agendado para este lunes 17 de febrero, se sabe que se realizará como se tiene pactado. Así lo confirmó la expareja de Gerard Piqué al publicar los horarios de la apertura de las puertas y el inicio del show.

En cambio, para el concierto que tuvo que ser cancelado de emergencia, todavía no se ofrecen detalles sobre si se aplazaráo si se devolverá el dinero de los boletos.

Shakira confirmó que se presentará hoy en Lima, Perú, tras su hospitalización. (Instagram @shakira)

Esperemos que la cantante colombiana nos cuente qué fue exactamente lo que le pasó cuando esté arriba del escenario hoy en el Estadio Nacional.

