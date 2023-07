¿Qué pasará con los restos de Talina Fernández?

Talina Fernández falleció la tarde de ayer a los 78 años de edad en un hospital de la CDMX, QEPD.

El medio artístico de nuestro país sigue consternado por la muerte de Talina Fernández la tarde de ayer, luego de permanecer cinco días en el hospital como consecuencia de la leucemia en fase terminal que le detectaron.

El cuerpo de ‘la Dama del buen decir’ está siendo velado en su casa y se espera que en unas horas se realice una misa y más tarde su cuerpo sea cremado como fue la última voluntad de la querida presentadora.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Gerardo Patricio ‘Pato’ Levy Fernández, hijo de Talina Fernández, compartió ante las cámaras del matutino ‘Sale el Sol’ que es lo que su familia hará con las cenizas de su mamá.

“La vamos a cremar hoy a las 2 de la tarde. A mí me dijo: ‘Cuando me muera yo quiero que me entierren en un féretro de vaquero’... Quería que fuera de madera de esos que vas como canica rebotando de un lado a otro. Quería un ataúd de pino que no hubiera ni almohadita, me costó trabajo encontrarlo, no lo encontré”.

‘Pato’ Levy le comentó al conductor Gustavo Adolfo Infante que las cenizas de su mamá las esparcirán en el mar de Acapulco debido a que era un lugar muy importante para ella.

“Lo que quería con sus cenizas, Acapulco siempre fue muy importante para ella, sus papis tuvieron casa, ella siempre fue a Acapulco, sus amigas. Sus cenizas las vamos a llevar a Acapulco y yo me iré a tirarlas al mar y lo que pensábamos era poner una plaquita debajo de la virgencita que está en el mar en Acapulco, la voy a poner escondida entre las piedras con el nombre de mi mami. Nos quedaremos con cenizas, pondremos un altar con sus fotos para siempre, todos los días que pasen las veas como lo hicimos con mi hermana Mariana”.