¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Mario Bezares en LCDLFM? La frase que desató el hate en redes

Ricardo Peralta La casa de los famosos México 2 que enfureció a los internautas, ¿qué dijo “La Loba” de su compañero y por qué no lo quiere en el reality?

La Gala de Posicionamientos que tuvo lugar este domingo al interior de la casa más famosa de México dejó momentos electrizantes que, hasta ahora, no han dejado de mencionarse en redes sociales: un ejemplo de ello fueron las incómodas palabras que Peralta le dedicó a “Mayito” y que molestaron a decenas de internautas.

En un inicio, Ricardo se colocó entre los favoritos de la audiencia para ganar el reality , pero ahora la situación del creador de contenido cambió radicalmente... ¡y hasta piden su expulsión! Fue obvio que los fuertes dardos que le lanzó a su compañero Mario Bezares no pasarían desapercibidos, ¿se portó de forma hipócrita?

¿QUÉ LE DIJO RICARDO PERALTA A MARIO BEZARES?

Ricardo Peralta dejó con la boca abierta tanto a los inquilinos de la casa más famosa de México como a los internautas cuando, de forma directa, se dirigió a Bezares con unas palabras bastante crueles.

“Eres la persona que no me gustaría que estuviera en la casa”

“No está pasando el click. No me río de las cosas que haces”, comenzó a decirle el creador de contenido a “Mayito”, a quien señaló por “estresarlo” con sus temas de conversación, y finalizó con una frase lapidaria.

Posicionamiento de Ricardo Peralta con Mario Bezares #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wMbwrHMdeC — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 29, 2024

“Eres la persona que no me gustaría que estuviera en la casa”, aseguró Peralta de manera contundente. La molestia del público aumentó cuando, luego de los posicionamientos, “La Loba” se sinceró y le reveló a Bezares que no lo soporta porque le recuerda mucho a su padre; sin embargo, esta excusa no fue suficiente para los internautas.

Fue cuestión de minutos para que Ricardo Peralta pasara de ser uno de los inquilinos más amados a los más odiados por la comunidad de Internet; incluso, algunas personas lo tacharon de hipócrita y pidieron su expulsión inmediata.

“La cara de Ricardo en la gala es nefasta”, “A nosotros tampoco nos da risa lo que haces” y “El único contenido que ha hecho Ricardo son sus caras” fueron algunas de las reacciones que los fans escribieron en plataformas como X e Instagram.