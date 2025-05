Qué es el ‘esperma de salmón’, el excéntrico tratamiento que se pone Bárbara de Regil

Bárbara de Regil está en el ojo del huracán luego de revelar que se está sometiendo a un peculiar tratamiento estético con “esperma de salmón” , un método que han probado celebridades como Kim Kardashian y Jennifer Aniston. Pero, ¿en qué consiste y cómo se aplica?

El tratamiento de “esperma de salmón” se ofrece en algunas clínicas para rejuvenecer la piel.

En un video publicado en TikTok, Bárbara pidió que le explicaran los beneficios, y la especialista que la atendió detalló que se trata de un revitalizador facial diseñado para hidratar profundamente.

“No es un relleno”, aclaró la experta a la actriz de Rosario Tijeras. Y agregó: “Va a hacer que a Barbie, que es muy guapa, se le vea la piel jugosa, bonita, hidratada, y que todos esos daños provocados por los foros, las grabaciones, la luz y el envejecimiento se reduzcan”.

El procedimiento requiere de inyecciones en el rostro y, según la también influencer, no es doloroso. Finalmente, la especialista aplicó Dermapen, un dispositivo de microagujas que permite una mejor absorción del producto.

Bárbara de Regil fue blanco de críticas por su tratamiento estético. Instagram

Este tratamiento utiliza polinucleótidos extraídos del ADN del salmón, los cuales estimulan la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina, componentes clave para mantener la piel joven y saludable.

¿Cuánto cuesta ponerse “esperma de salmón” como Bárbara de Regil?

El costo del tratamiento varía según la región y el diagnóstico, pero según el sitio especializado FaceMedStore, cada sesión puede rondar los 300 y 600 pesos mexicanos.

El procedimiento ha causado polémica en redes sociales, y Bárbara de Regil no se salvó de las críticas . Usuarios que vieron el video compartieron comentarios como:

“Ella hace de todo menos sacar ‘Rosario Tijeras 4’”, “Quedé, quedaste, quedamos”, “Bárbara no necesita ni una sola gota de maquillaje y mucho menos esto, su piel es perfecta, ella es súper guapa, espero no le haga daño esto”, “Hay algo que no entiendo: si usan todas esas cosas, ¿por qué usan filtros?”.

