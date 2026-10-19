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Póster de Teo González llevaba 12 años en la puerta de una fan; la casa se quemó pero el póster quedó intacto

La historia sucedió en Mexicali y el propio Teo González se enteró de la desgracia de su fan y decidió ayudarla

Octubre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
teo gonzalez incendio.jpg

El póster sobreviviente de Teo

Captura Facebook Canal 66

Teo González, conocido como el Comediante de la cola de caballo, tiene una fan irredenta en Mexicali.

Y de manera increíble, esa fan protagonizó hace dos semanas una especie de milagro a través de un póster.
María de los Ángeles Anaya, conocida en Mexicali como la Nana del Cóndor tuvo un breve contacto con Teo González hace 12 años, cuando el comediante hizo una gira por esa ciudad.
María de los Ángeles ya era su fan desde entonces y se acercó a él después de la función para saludarlo.
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La historia del póster de Teo

Teo, amable y solícito, le regaló un póster y se lo firmó. Feliz, María de los Ángeles llegó a su casa esa noche y de inmediato lo pegó en la puerta de su recámara.
Y ahí vio pasar el tiempo el póster de Teo.
Hasta que hace dos semanas, la casa de la mujer se incendió totalmente. Fue una pérdida total porque todo en su interior quedó calcinado... excepto el póster de Teo.

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Su historia se contó en el noticiario del Canal 66 de Mexicali y el video se publicó en redes sociales, de modo que llegó a los ojos del comediante.
Impresionado por la historia, Teo González contactó a María de los Ángeles a través de la televisora.

“No sé si acuerde pero usted me regaló ese póster hace12 años cuando vino a dar un show acá por la carretera de San Felipe”, le dijo la mujer al comediante cuando hablaron por teléfono.

La historia no terminó en una simple llamada: Teo, conmovido por la fidelidad de su fan, decidió ayudarla a recuperar su vida cotidiana: le regaló una recámara.
El acto de generosidad del comediante fue también grabado por el canal 66 pero curiosamente, Teo no ha hecho alarde de ello en sus redes sociales.

Es hasta ahora que se ha hecho viral que se sabe de la ayuda que le dio a la mujer.

Teo González
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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