¡Por un aventón! Así se conocieron Ernesto Laguardia y Adela Noriega en los 80'

Siendo de las parejas memorables que tuvo Adela Noriega en las telenovelas, Ernesto Laguardia recuerda con TVyNovelas los tiempos qué pasó junto a la hoy retirada actriz, a quien considera una gran amiga, pese a que la distancia los separó.

“Nos llevábamos muy bien, con su mami, que en paz descanse, con su hermano, no la veo desde hace mucho. Yo la conocí mucho antes de Quinceañera, en un comercial, lo hicimos en Bosques de las Lomas, entonces me topé con una mujer preciosa, muy linda, estaba muy joven”, dice el villano de éxitos como Corona de lágrimas.

Según Ernesto, un “aventón” fue lo que terminó de acercarlos mucho más. “Fíjate que por alguna razón, alguien no fue por ella y le ofrecí llevarla a su casa, luego no nos vimos durante años hasta Quinceañera”.

Al igual que muchos de sus compañeros, Laguardia no tiene gran información sobre la estrella de éxitos como María Isabel, El privilegio de amar y El manantial.

“Tengo algunas referencias de ella, pero no sé mucho, ella hace falta en la pantalla, creo que sería un gran éxito que ella regresara porque esa una mujer que tiene mucha gente que la respeta, muchos admiradores, es una estrella de verdad… Hicimos varias novelas, entre ellas Amor real, ahí la vendía, tenía una deudas y las pagaba con mi hermana, en esa novela la pasamos muy bien, era un jugador, borracho, mujeriego, me acuerdo las bofetadas que me dieron, tuve muchas escenas con Mario Iván Martínez, era mi mejor amigo y agarramos unas fiestas padrísimas. Han pasado 20 años y la gente la sigue viendo, la sigue pidiendo”.