Poncho de Nigris y Marcela Mistral dicen que sin dinero no hay amor y los tunden en redes

Poncho de Nigris y Marcela Mistral afirman que esta es una realidad para ellos.

Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral han desatado una ola de críticas en redes sociales luego de publicar uno de los episodios de su podcast conjunto llamado “Parejas disparejas”. Los influencers abordaron el tema de las finanzas en la relación y señalaron que, desde su perspectiva, si no hay dinero, no hay amor.

“Estamos hablando de la realidad. Si ustedes tienen un hombre en casa que gana menos que ustedes, yo creo que la mujer pierde un poquito de admiración”, expresó el ex participante de “La Casa de los Famosos México”.

De Nigris continuó, preguntándole a su esposa: “Si todavía le va mal y tú tienes que mantener al hombre, pues ya como que yo creo que… no sé. ¿Tú andarías con un vato, o yo si no tuviera nada? Que me fuera mal, perdiera todo y que vieras que no me quiero levantar”.

Poncho de Nigris dice que un hombre debe ganar más que una mujer en la relación. (YouTube Poncho de Nigris)

La exconductora de Multimedios fue contundente en su respuesta: “No, no voy a perder la vida con la mediocridad”.

La pareja explicó que, desde su punto de vista, “el amor se va por la ventana cuando hace falta dinero y otras cosas. El amor es una decisión”.

Los fans no se limitaron a responder a esta perspectiva de la pareja. En los comentarios, se pueden leer algunas respuestas negativas, como: “Creo que el sueldo no es lo importante, lo que importa es las ganas de salir adelante, no estar en el mismo lugar por mucho tiempo”, “Eso pasa cuando se acaba el amor. Cuando hay amor en las buenas y en las malas. En el desempleo lo apoya”, y “Ay, no. Yo gano más que mi esposo y además le doy apoyo, y aun así lo admiro y lo respeto, lo amo”.

¿Cuándo se casaron Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

Poncho de Nigris y Marcela Mistral se convirtieron en una de las parejas más polémicas desde que contrajeron matrimonio en 2015.

Este año, decidieron celebrar su aniversario con un tierno video publicado en sus respectivas redes sociales, acompañado del siguiente mensaje: “Hoy son 8 años. Feliz Aniversario amor mío”.