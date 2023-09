Perdió un concurso pero así conoció al doctor que le cambió la vida: la transformación de Morganna Love

Morganna Love revela su duro proceso para dejar a Saúl en el pasado y comenzar a disfrutar su vida

Aunque comenzó su carrera artística cuando era Saúl, Morganna Love decidió ser libre y disfrutar su verdadera personalidad. En entrevista para la versión impresa de TVyNovelas, la cantante reveló lo que tuvo que pasar para realizarse la operación de sus sueños y convertirse en Aleisa Morganna Martínez Bautista ante las leyes mexicanas.

“Tenía 28 años cuando empezó mi proceso de transición, después de los 32 me fui a Tailandia a participar en un concurso de belleza cuyo premio eran 10 mil dólares y si ganaba, pensaba utilizar ese dinero en mi cambio de sexo. Sin embargo, perdí”, recordó la cantante.

No todo estaba perdido para Morgana, pues conoció al doctor Preecha Tiewtranon, a quien le gustaba la ópera, motivo suficiente para regalarle la cirugía. “Me regaló la cirugía con la condición de que lo reseñara en un documental al que llamamos Made in Bangkok, que estuvo nominado al premio Ariel y llegó a muchos países a través de Netflix”, platicó la también actriz.

Tras la cirugía y varias sesiones de terapia psicológica, “el terapeuta me mandó a endocrinología y la endocrinólogo me mandó a hacer estudios para ver qué hormonas me quedaban mejor, cómo debería estar mi cuerpo, y después de eso me mandó a hacer estudios para constatar que yo sí necesitaba la reasignación sexual, es que nos hacen hasta estudios cerebrales porque es una operación irreversible, osea, no hay marcha atrás”, explicó la artista.

Morganna Love tuvo el apoyo de sus padres

Afortunadamente, “mis papás me han apoyado toda la vida, pero fue muy complicado para ellos al principio, resultó muy doloroso, de hecho, no querían aceptar lo que había pasado conmigo, no querían aceptar quién era yo, pero poco poco, con los años, se fueron dando cuenta de que yo era feliz y creo que ellos entendieron que debían respetar las decisiones que tomara su hijo para ser feliz”, concluyó Morganna Love.