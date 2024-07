Paola Durante reveló cómo vivió el reencuentro con Mario Bezares en LCDLFM: ‘Estaba muerta de miedo’

Paola Durante y Mario Bezares rompieron el silencio luego de que ambos protagonizaran uno de los momentos más icónicos de La casa de los famosos México 2, ¿qué sintieron en su inesperado reencuentro?

La segunda temporada de La casa de los famosos México arrancó sus emisiones este domingo 21 de julio con la llegada de una concursante sorpresa que dejó con la boca abierta a la audiencia: se trató de Paola Durante , quien vivirá las siguientes semanas aislada con Mario Bezares, otro de los inquilinos.

Esta coincidencia dio lugar a uno de los chistes más épicos del reality: "¡Nos volvieron a encerrar!” , es importante recordar que tanto Mario Bezares como Paola Durante estuvieron encarcelados durante unos meses debido a que fueron señalados como los sospechosos del asesinato de Paco Stanley.

¿QUÉ SINTIERON PAOLA DURANTE Y MARIO BEZARES EN SU REENCUENTRO?

Paola Durante y Mario Bezares , quienes sellaron su reencuentro con un abrazo y palabras de aliento, revelaron horas después en La casa de los famosos México 2 lo que significó este momento para ellos y cómo se sintieron.

“Todavía estoy en shock. No fue fácil”

La exedecán de Paco Stanley reconoció que en un inicio estaba “muerta de miedo"; sin embargo, cuando vio a Mario Bezares sintió mucha tranquilidad y confianza: “Como que me calmé, me tranquilicé, todo me estaba temblando... Todavía estoy en shock. No fue fácil”, reconoció Durante.

Mario Bezares, por su parte, reconoció que para él sí fue una auténtica sorpresa ver a Paola Durante frente a él: “Me dio mucha emoción, de verdad, verla (…) me susurró al oído: ‘Estoy muerta de miedo’ y yo le dije: ‘Bienvenida a la casa’ ”, expresó el comediante.