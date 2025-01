Omar Chaparro: “La crisis de la edad”, el nido vacío y todo acerca de su otra pasión

Entrando a sus 50 años, Omar Chaparro quiere disfrutar más la vida, experimentar y cumplir todos sus sueños por muy extraños que parezcan. Su deseo de hacer música en 2025 sigue intacto, mucho más después de presentarse en el Lunario y de lanzar el sencillo “Cara bonita”.

Para el conductor de "¿Quién es la máscara?”, la preparación ha sido clave en esta faceta que lo ha llevado a crear su propio ritmo, mismo que sus fanáticas bautizaron como “Omareño”.

“Aunque la gente no lo crea, lo primero que me llamó la atención en el medio fue la música, antes de la conducción, de la actuación. Siendo muy chiquito ya cantaba las canciones de Camilo Sesto, entonces es algo que siempre he traído; lo que pasa es que la misma vida me fue llevando hacia la comedia y así fue como me conocieron, pero yo le canto al amor”.

En "¿Quién es la máscara?”, Omar se hizo muy amigo de Carlos Rivera, por lo que en una ocasión surgió la idea de colaborar juntos, pero hubo algo que no convenció al ganador de La Academia, y así lo contó Chaparro a TVyNovelas:

“No le he pedido consejos, no he querido porque respeto mucho su carrera, su proceso, una vez le mandé una canción para ver si la grabábamos, y él con toda franqueza me dijo que no era el momento, que no sentía la canción y lo entendí, me pareció muy honesto, pero nunca me he atrevido a pedirle un consejo”.

En el programa también compartió con Martha Higareda: “Es de mis mejores amigas y para mí fue un deleite; de hecho, yo fui quien le propuso a Miguel Ángel Fox que la integrara, entonces me siento en calma, en paz, porque platicamos, vemos videos, es como trabajar con una hermanita”.

El nido vacío...

Como el programa iba grabado, a Omar le tocó verlo con su esposa, Lucy, pues en su casa solo están ellos dos. “No veo ‘La Máscara’ con mis hijos porque ya no viven conmigo, estoy con el nido vacío, pero sí lo veo y la gente me pregunta, sobre todo mi compadre, cómo friega, es un señor panzón, de Chihuahua, hace su carne asada todos los domingos, está obsesionado con el programa y siempre me pregunta quiénes son las celebridades que ocultan su identidad. Me manda mensajes, a lo mejor le doy una pista, pero puedo hacer spoiler... Que lo disfruten porque no hay mejor momento que cuando se quitan la máscara”.

Ahora que llegó a las cinco décadas de vida, Omar Chaparro refiere que más que una crisis por la edad, lo que ha sentido es una revolución que lo lleva a quitarse prejuicios y disfrutar a plenitud cada etapa.

“Me sigue emocionando la vida, ahora más que nunca, creo que es la cosa buena que traen los años, las canas, que aprendes a disfrutar más lo bueno, lo mucho, lo poco. Debemos administrar muy bien la energía y lo que queremos; amo mi trabajo, mi pasión, mi profesión, pero si no tengo un hogar en el que tenga ganas de convivir y de vivir enamorado, pues entonces no hay un balance”.

Sobre el secreto de su matrimonio con Lucy, aclara: “En una relación lo primordial es el deseo, lo segundo es el amor. Digo que el primero es el deseo porque debe hacer ese deseo de querer estar, de cuidar ese amor”.