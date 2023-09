Nos contaron todo: Los detalles de la boda entre Eleazar Gómez y Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma

Un emocionado Eleazar Gómez nos abrió las puertas de su departamento, en la avenida Reforma, para compartirnos una de las mejores noticias de su vida. ¡Se casa!

Ahí, en la sala, como buen anfitrión, prepara unos tragos y unas botanas para revelar, al lado de su novia, Jeni de la Vega, que se van a casar, pero como manera de “ensayo” ya hasta viven juntos.

El actor, sentado en su sofá negro no deja de contemplar a su conquista. La piropea por lo bien que le queda el vestido azul rey que escogió para nuestra exclusiva sesión de fotos y le “cuida” los ángulos en cada toma.

“La verdad es que estamos muy felices, creo que estamos viviendo una etapa muy bonita, llena de plenitud”, dice la presentadora.

Por su parte, el protagonista de Atrévete a soñar asegura que está “muy contento”, ya que según él, ha sido un proceso desde que se conocieron. “Ahorita, te puedo decir que los tiempos de Dios son perfectos y esto no lo digo de la boca para afuera, lo digo porque lo siento, y si todo se acomoda es porque también nuestro Señor creador nos da esa virtud, de que podamos acomodar las cosas”.

ELEAZAR: “JENI ME HA DADO APOYO EMOCIONAL”

Al preguntarle si Jeni es la mujer de su vida, Elezar responde: “Es una pregunta un poco capciosa, ahorita en este momento, por supuesto que lo es. Aunque siempre he dicho que la mujer de mi vida es mi madre y mi hermana. Pero en el aspecto sentimental, claro que Jenni lo es, tanto que ya hasta queremos ser papás, pero eso vendrá después”.

Según los famosos, la boda sería a principios del año siguiente, ya que 2023 se está yendo muy rápido y no han avanzado con los preparativos. “Pienso que se acercan las posadas, las fiestas decembrinas, entonces este año ya no alcanzamos, pero estamos planeando más o menos para marzo, que es cuando empieza el calorcito, porque no queremos congelarnos”, acota la ex participante del programa Enamorándonos.

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega José Luis Ramos

Gómez no sabría especificar lo que realmente lo flechó de Jenni y así lo confiesa: “Si te pudiera enumerar con palabras sus cualidades, no me alcanzaría el tiempo porque no sólo he visto una cualidad en Jenni, desde que la conocí he visto a una gran persona, una mujer sensible, una mujer que en todos los aspectos he podido compaginar con ella, en ideología de vida, que eso es súper importante, o sea, más allá de una atracción física, porque eso tampoco te lo voy a negar, evidentemente esa atracción fue inmediata, detrás de eso está su interior, lo que me permitió descubrir al conocerla, me enamoró por completo en todos los aspectos, me ha dado apoyo emocional, ha estado conmigo en muchos momentos, además de ser una mujer espectacular”.

La primera vez que se vieron hubo un “click”, pero después de conocerse no se volvieron a ver después de un tiempo. “Pasaron como tres meses y nos volvimos a encontrar en un evento, ahí fue cuando todo cambió, como dice la canción de Camila”, afirma el intérprete.

JENI: “ES UN HOMBRE MUY AMOROSO, DE BUEN CORAZÓN”

Para la primera eliminada de La nota de oro, el reality de canto de Venga la alegría fin de semana, “Eleazar está lleno de cualidades, es un hombre muy inteligente, admiro mucho su persona y esa una de las cosas más importantes para mí como mujer, el respetar y admirar a tu pareja. Me encanta porque sabe muy bien lo que quiere en la vida, aparte, es muy amoroso, muy respetuoso y algo que me atrajo mucho fue ver lo importante que es su familia para él, ya que para mí también lo es todo; eso dice mucho de una persona, entonces viéndolo cómo es con su mamá, con su hermana, me habla de que tiene un buen corazón”.

En estos momentos, los artistas se han vuelto tan inseparables que comparten el mismo techo, bien sea en casa de él o de ella, pero siempre juntos. “Luego por los compromisos se nos complicaba mucho vernos y por eso tomamos esa decisión, al final, ahora, el tiempo que tengamos libre los dos lo aprovechamos juntos, no hay nada como llegar en la noche a casa y verlo”, manifiesta la también actriz.

¿Quién es Jeni de la Vega?

Karla Jenifer de la Vega es una mexicana de 29 años de edad y se dedica al modelaje, además de ser influencer y conductora de televisión. Su rostro en la pantalla chica no es nuevo, pues la audiencia comenzó a familiarizarse con ella desde 2018, año en que participó en el reality show Enamorándonos. La joven ha conducido programas como Tu Casa TV de MSV, Amazon Music News, de Multimedios y El circo, de Bandamax. También ha estado en algunos videoclips de Banda El Recodo y Grupo Firme. A principios de año se le relacionó con Peso Pluma, pero luego de regresar a la soltería, empezó su relación con Eleazar Gómez.



Lee la entrevista completa en nuestra edición impresa a la venta desde este lunes 25 de septiembre en todo México.