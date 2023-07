Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, de romance con Eleazar Gómez: ‘Jamás lo he visto violento’

La agresividad que llevó a Eleazar Gómez a pisar la cárcel en 2020, después de la denuncia que por violencia interpuso su pareja, Tefi Valenzuela, parece haber quedado atrás. Ahora el actor sólo levanta la bandera de la paz, cuenta a TVyNovelas la conductora de televisión Jeni de la Vega, quien se está dejando cortejar por el artista de 37 años.

“Es muy caballeroso, muy cercano a su familia, a su mamá, a su hermana... También es muy divertido, muy inteligente. Yo me fijo mucho en cómo es con la familia, y al ver el trato hacia su mamá, lo mucho que le importa, me hace pensar que es una buena persona”, expresa la joven que en 2018 ganó popularidad gracias al reality show Enamorándonos, de TV Azteca.

Hace días, Jeni fue sorprendida por Eleazar al llegar de un viaje por Europa, donde evaluó algunos proyectos profesionales. “Venía de Francia, fui a analizar unas propuestas laborales en Cannes. Aprovechando que estaba allá, me fui a pasear a Mónaco y Saint-Tropez.

Él me cayó de sorpresa porque teníamos una semana sin vernos; fue algo muy bonito, un gesto muy caballeroso que fuera a recibirme al aeropuerto después de un tiempecito que no nos veíamos. Fue un encuentro muy bonito y esperado por ambos. Después fuimos a cenar a un restaurante, pero nos tuvimos que regresar temprano porque yo grababa el sábado a las siete de la mañana y no pudimos hacer mucho”, confiesa la chica de 29 años, ahora conductora del programa Amazon Music News, transmitido por Multimedios los sábados a las 11 de la mañana.

Aunque han sido captados en apasionados besos, ella dice no ser novios todavía, pero que sí andan en “algo”. “Nos estamos conociendo; él y yo somos amigos, no se ha concretado nada porque yo no quiero apresurarme; estoy concentrada en mi carrera, al igual que Eleazar. Nos estamos dando el tiempo de conocernos, pero aún somos amigos. Ninguno de los dos quiere equivocarse, ni perder el tiempo”, admite.

La pareja se conoció en 2022, y desde entonces surgió el flechazo. “Fue en un evento, por medio de un amigo que tenemos en común; recuerdo que era una alfombra roja, y yo fui la que le dijo a mi amigo: ‘Preséntamelo’. Ese mismo día nos agregamos a Instagram, después nos escribimos, reaccionamos a nuestras historias y publicaciones, pero nunca fuimos algo más hasta que nos encontramos en otro evento y empezamos a platicar más”.

Ahora, él la trata “como una reina” y jamás ha mostrado una conducta que la haga salir huyendo. “No he tenido algún mal momento, porque él es súper divertido, no me aburro a su lado, siempre estamos riéndonos, y todo entre nosotros va bien”.

La también influencer no ve lejana la posibilidad de mantener una relación estable con el actor y cantante. “No lo descarto, porque él se ha portado muy bien conmigo; tampoco estoy cerrada a una relación. Sí estoy enfocada en mi carrera, pero creo que también una debe encontrar el equilibrio, y si él es parte de ese equilibrio, pues qué bien. Yo no estoy cerrada; no sé si vaya a ser él u otra persona, pero ya el camino de la vida y Dios dirán qué pasará”.

Tomando en cuenta lo sucedido con la peruana Tefi Valenzuela, en noviembre de 2020, Jeni ha sido muy cuidadosa ante cualquier señal de alerta que pueda generar su pretendiente.

“Obviamente estoy muy al pendiente de no ver algo raro en su comportamiento especialmente conmigo, porque soy mujer y me solidarizo con las causas; de ninguna manera permitiría que alguien me falte el respeto de ninguna manera. Si en alguna ocasión veo eso por parte de Eleazar, en ese momento detengo la relación. Hasta ahora no ha habido nada de eso, creo que él ha trabajado mucho en su persona porque jamás lo he visto violento, ni nada por el estilo”.

Según la presentadora y modelo, las consultas con el terapeuta le han hecho mucho bien al protagonista de la telenovela Atrévete a soñar. “En lo que llevo conociéndolo no he visto nada violento, ni conmigo, ni con las demás personas. Él está muy enfocado en sus cosas; acaba de actuar en una película, eso le está ayudando mucho. Está retomando su trabajo y los dos tenemos como meta nuestras carreras, pero creo que por ahí va la cosa”.

Hasta el momento, Jeni no ha conocido a la familia de su pretendiente, pero si está pendiente por lo que el propio Eleazar le cuenta. “No tengo el gusto de conocer ni a su mamá, ni a su hermana; obviamente conozco a Zoraida porque la he visto en algunas telenovelas, pero en persona, todavía no”.

Sobre su ex, Peso Pluma, dice que jamás supo de él, ya que cortaron todo tipo de comunicación. “Eso ya es pasado, ya terminó y no hay ningún tipo de relación. No hay nada, ningún tipo de contacto. Lo único que sé es por lo que me etiquetan de él en Instagram”, afirma la artista, quien viajará a Colombia el próximo agosto a grabar un tema musical que marcará su debut como cantante, pues anteriormente grabó un par de canciones que no terminaron de convencerla.