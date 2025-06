“No soy fan de su relación": Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, no descarta dueto con Belinda o Cazzu

Gussy Lau, además de ser un exitoso compositor sinaloense reconocido en la música regional mexicana, es autor de varios éxitos interpretados por artistas como Ángela Aguilar y Christian Nodal. También fue conocido por haber revelado su relación sentimental con Ángela Aguilar en 2022. En ese entonces, ella tenía 18 años, y el escándalo surgió tras la filtración de fotografías íntimas de ambos.

En aquel momento, la diferencia de edad — 15 años entre ellos — generó controversia y preocupación para la familia Aguilar. Además, la difusión no autorizada de las imágenes afectó la imagen pública de Ángela, quien expresó en un video sentirse violentada por la situación. La relación terminó poco después. Sin embargo, ante las acusaciones de los fans de la cantante, Gussy Lau negó haber sido responsable de la filtración.

Tras el incidente, la carrera del compositor decayó. En algunas entrevistas, Lau declaró que su romance con Ángela Aguilar afectó su trayectoria profesional, alegando que tenía un contrato con Pepe Aguilar que le impedía lanzar nueva música. Según él, no querían publicar el disco que habían grabado juntos y, debido a un acuerdo de exclusividad, tampoco podía trabajar con otras disqueras.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, previa a los SESAC Latina Music Awards, en Los Angeles, California, Gussy Lau abrió su corazón y compartió su versión de los hechos.

¿Cómo estás? ¡Qué gusto poder saludarte!...

“Bueno, ahorita estoy trabajando solo y gracias a Dios me está yendo muy bien. Vienen canciones con Gerardo Coronel, Julión Álvarez, La Arrolladora, Los Recoditos, El Flaco... Muchos artistas están confiando en mis canciones, venimos por cuatro premios el día de hoy, el año pasado otro y el antepasado por seis, bendecido y agradecido siempre.

¿Por qué no hemos escuchado tu música?

“Tengo un contrato con Pepe Aguilar, en mi faceta de intérprete, él me produjo un disco, eran tres, pero no se lanzó por toda la polémica de aquel entonces. Ahora ya estamos buscando cómo sacarlo.

¿Ya no hubo forma?

O sea, pasó la polémica, estuvimos de abril a julio todavía, nosotros concluimos en buenos términos, pero pues simplemente ya no hubo comunicación. Imagínate, desde entonces ya no hablo con Pepe. Todo es mediante abogados para la liberación de mi contrato. O sea, no me lanzaron mi disco, no me lo van a lanzar. Entonces, para poder lanzarlo yo, tengo que liberarme de ahí.

¿Te sientes mal por esa situación?

No, ya estoy de acuerdo con que no lo lancen, conozco a Pepe, cero maldades. Pepe está ocupado, la verdad. “Estar congelado es muy frustrante”

Entonces, ¿por qué crees que retrasen tanto?

No, no retrasan, no lo van a hacer, no lo quieren lanzar porque se habló y ya no se iba a trabajar igual que antes, obviamente no, pero de verdad, cero maldades, sí, te lo juro. Yo conozco a Pepe y no va por ahí.

Me imagino que ya hay quien pide tu música...

Sí, y estar congelado, la verdad, es muy frustrante. Le digo que me libere el contrato y ya. Recién tuve una llamada con los abogados y está difícil, pero va caminando, va caminando de a poco, pero vamos avanzando.

¿Te gustaría hacer un dueto con Christian Nodal?

Estaría encantado, Christian Nodal ha sido el artista que más me ha grabado mis canciones, ganamos dos Grammys y también algunos Billboard. Sin duda es mi intérprete favorito, pero no se va a dar una colaboración con nosotros. Estoy seguro, la verdad.

¿Con Belinda te gustaría?

Claro que sí, con Belinda sí, le tengo mucho respeto, yo estoy abierto a eso. Yo soy compositor, no soy sólo de un artista. Yo, encantado de hacer algo con Belinda. Me encantaría hacer una colaboración, una canción.

Con Cazzu, ¿te gustaría?

Sí, tendría que escucharla, pero no lanzaría algo como de problemas, ni de ‘tiradera’. Definitivamente las canciones tienen que ser sobre vivencias.

Entonces, ¿no harías nada de ‘tiradera’?

No, no podría, ahorita estoy con los abogados, imagínate cómo se va a poner la situación si hago eso. No lo haría. Nunca perjudicaría a Ángela, haga lo que haga o diga lo que diga de mí; de mi parte, jamás va a haber una tiradera, ni por la música ni por nada. No soy así, jamás diría nada de Pepe ni de Cristian. Hubo un momento donde hicimos equipo y siempre lo voy a agradecer.

¿Es imposible que vuelvan a hacer equipo?

Yo encantado de componerles. Después del problema me grabó una canción. Christian, ya no... A él le dije: “usted ya tiene como cuatro años que no me graba”, y ahora ha pasado más tiempo. Cristian, desde el COVID ya no me graba, me dolió porque fue una persona importante. Cristian fue importante en mi carrera como compositor, y también Ángela.

¿Y tú no eres fan de su relación?

No, Dios nos guarde, yo no soy fan de su relación, imagínate, yo sólo soy fan de su música y de la de Christian, que es mi intérprete favorito. Ahora vienen canciones con Julión Álvarez, con La Arrolladora, con Calibre y con Gerardo Coronel, entre otros.