Nicola Porcella y Yeri Mua encienden las redes sociales con este baile sexy que se volvió viral

Nicola Porcella ha logrado triunfar en México tras ser uno de los finalistas de “La casa de los famosos México”, e incluso el peruano alista la apertura de un restaurante

Al influencer y modelo peruano le sobran proyectos y fans luego de que su carisma en “La casa de los famosos México” y sus divertidas interacciones con Wendy Guevara conquistaran a miles de personas. No obstante, Nicola también se da tiempo para divertirse, como bien se puede ver en varios videos que se viralizaron en cuestión de horas.

En esta ocasión, resaltó en especial un momento divertido que tuvo Nicola Porcella, presuntamente, durante una fiesta que Kunno ofreció para patrocinar su marca de maquillaje, reunión a la que asistieron varios influencers y artistas que no dudaron en pasársela bien. Sobre todo Yeri Mua, quien no dudó en compartir un “perreo intenso” con el peruano.

CAPTAN A YERI MUA Y A NICOLA PORCELLA BAILANDO MUY JUNTOS, ¿SON NOVIOS?

A través de TikTok se viralizaron algunos videos en donde se aprecia a Yeri Mua cantando “Chupón”, su más reciente éxito. En cierto momento, Nicola Porcella se le acerca y, poco a poco, la pareja comenzó a perrear, cada vez más juntita, entre las ovaciones del público.

Las reacciones de los fans ante este sexy momento no tardaron en llegar, y destacan algunos chispeantes comentarios como: “Qué ganas de ser Yeri, en la noche perreando con Nicola y en el día hablando con cry jajaja”, “Yeri mua y mi compatriota Nico soporten la química” y “Qué sería si Nicola estuviese con Yeri Mua todos qheeeeee!”

¿YERI MUA SÍ ANDARÍA CON NICOLA?

Ante el furor que causó el perreo entre Yeri Mua y Nicola, la influencer se dio un tiempo para hablar de este momento a través de uno de sus videos en vivo, al mismo tiempo que aprovechó para confesar si andaría con el peruano.

“Platicamos, me dio un shot, todo bien padre. Yo no sé si ande con Wendy, en eso me quedé yo”

“Platicamos, me dio un shot, todo bien padre. Yo no sé si ande con Wendy, en eso me quedé yo, es mucho mayor que yo, no sé cuántos años tiene y yo soy una polla. Yo tengo 21, no vamos para la misma edad, él con Wendy o con otra mujer más empoderada, más crecida (...) a mí no me gustan mayores. Me gustan de mi edad”, aseguró Yeri, quien además resaltó que Porcella se portó muy bien.

“El trato que me dio, es un hombre caballeroso, lindo, respetuoso”, aseguró Yeri Muz, quien dejó entrever que aunque se la pasaron muy bien, la diferencia de edad sí es algo en lo que ella piensa.