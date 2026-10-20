Natasha Dupeyrón confirma que ya graban bioserie de Verónica Castro y fans creen que ELLA SERÍA ‘La Vero’

“A Verónica saben que la quiero con todo mi corazón y que me hayan invitado me hace muy feliz”.

Natasha Dupeyrón destapó que forma parte de la bioserie de Verónica Castro, misma que ya está grabándose. La gran incógnita es si la joven actriz dará vida a la propia protagonista de grandes melodramas.

‘Ventaneando’ pudo platicar con Dupeyrón y cuestionarle si será ella la que de vida a Castro, evitó confirmarlo. Y advirtió que no le han llamado para grabar aunque ya se comenzó el rodaje.

“Voy a ser parte de, ahí voy a estar”, afirmó. Al tiempo indicó que “a Verónica saben que la quiero con todo mi corazón y que me hayan invitado me hace muy feliz”.

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La líder de la emisión, Pati Chapoy, ya había adelantado que se trabajaba en la producción sobre la vida de Verónica Castro aunque no precisó sobre el elenco, plataformas o fecha de estreno.

Al ser cuestionada directamente, Natasha mantuvo la reserva: “No, no puedo decir nada”, respondió.

Según lo expuesto por Dupeyrón, las grabaciones de la bioserie no han comenzado para todos los integrantes del elenco y los rumores que la colocan para encabezar el proyecto llegan luego de que ambas trabajaron el la cinta ‘Cuando sea joven’, en 2022.

La película, producida por Eugenio Derbez, le permitió a la joven actriz dar vida a Verónica en su juventud y su parecido es muy creíble.

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En aquel momento no grabaron escenas juntas, según explicó, por la naturaleza del personaje, sin embargo, sí convivieron durante el rodaje.

“No nos tocó trabajar juntas porque somos el mismo personaje, pero yo me colaba a sus llamados y platicábamos, creamos el personaje juntas, hablamos sobre hacia dónde lo queríamos llevar. Fue una película de equipo y el resultado es hermoso. Vero es una persona increíble”, declaró Dupeyrón.