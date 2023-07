“Muertos de hambre": Jorge Salinas da su versión tras pelea con reportero

Jorge Salinas asegura que hay una línea que jamás permite que se cruce y que esa fue la razón por la que tuvo un altercado con un reportero durante la alfombra roja de la obra “Los amantes perfectos”, que cumplió 100 representaciones.

El sábado 15 de julio, Salinas se enfrentó a un reportero que al intentar llamar su atención para entrevistarlo, lo jaló del brazo.

Salinas reaccionó con un par de gritos: “No me vuelvas a tocar”.

Ese mismo día pero al salir de la función, Salinas justificó su reacción y se enfocó en criticar la actitud del reportero.

“No tiene caso hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin”.

Salinas hizo notar que tiene mucha experiencia en el mundo del espectáculo y que desde su punto de visto, hay algunas personas que únicamente quieren provocarlo para que reaccione de esa manera pero que él siempre se ha mantenido ecuánime.

“Por más piquetes, agarrones... todo eso lo hacen para provocar, a mí me han pateado por abajo. Pero yo nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que cruces mi círculo vital, me voy a mantener al margen, no va a haber agresión a menos que mi vida o la vida de mi familia esté en peligro”.

Salinas hizo una distinción que, desde su punto de vista, divide a algunos reporteros con los que se ha encontrado.

“La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa”, expresó.

