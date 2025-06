Mon Laferte en Cabaret: Al interior de los ensayos de la cantante y lo que tiene en común con ‘Sally Bowles’

La llegada de Mon Laferte al universo teatral con Cabaret no es sólo un debut, sino un sueño cumplido: una asignatura pendiente que la vida le concedió de la forma más monumental, en el imponente Teatro de los Insurgentes.

Reconocida por su voz desgarradora y su lírica visceral, Mon ha desafiado constantemente los límites entre lo íntimo, lo político y lo sexual. Su interpretación de Sally Bowles se perfila como la cereza que corona la impecable carrera de la cantante.

Sally, una mujer libre pero quebrada, encarna un espejo de su propio trayecto vital: migrante, madre, feminista y artista. TVyNovelas asistió a su presentación oficial, donde la artista abrió su corazón.

“SIEMPRE ASPIRÉ A SER ESTRELLA”

¿Estás lista para este reto?

“Cuando era niña quería ser bailarina, pero bueno, no lo logré. Aquí siento que un poco puedo hacer todo eso: jugar a ser actriz, a ser bailarina.

¿Cómo has vivido esta parte de la salud mental?

Ahora se habla más del tema. Antes, cuando yo era niña, recuerdo que, si alguien tenía depresión o algún tipo de trastorno, lo trataban de loco. Incluso, nosotros en la calle siempre nos tratamos un poco de locos. Hoy se habla de la situación a nivel mundial, y creo que eso es realmente importante.

¿Qué similitudes hay entre tu personaje y tú?

Como mi personaje, yo siempre aspiré a ser estrella. Fui una joven algo rebelde, alocada, de fiesta en fiesta, sintiéndome incomprendida. Esa sensación me acompañó mucho, sobre todo cuando era jovencita

“HE TENIDO MOMENTOS DIFÍCILES: LLORÉ, TROPECÉ…”

¿Cómo te has preparado para el teatro?

Son 20 funciones y además estoy terminando mi disco. Entre ensayos y grabaciones… no puedo dar muchos detalles, pero voy del estudio a Cabaret y viceversa. Es agotador. Intento hacer yoga por las noches, pero apenas tengo tiempo. Mi rutina empieza a las 06:30 horas, atiendo a mi hijo, lo llevo al colegio, manejo a la Ciudad de México para grabar, regresar… Es un caos, pero lo disfruto porque me divierte.

¿Te sientes a gusto con este ritmo?

He tenido momentos difíciles: lloré, tropecé... de todo. Pero el equipo es maravilloso. Otro desafío es mi acento chileno -no pronuncio mucho las ‘s'- así que estoy trabajando mi dicción para el teatro.

Mon Laferte en Cabaret Cortesía

¿Hubo algún momento de quiebre emocional que puedas relacionar con tu personaje?

Yo me he visto como Sally: en la calle sin un peso. Sinceramente, en mi adolescencia llegué a dormir en lugares terribles, y sin un peso en el bolsillo. No me da vergüenza decirlo. Siempre estuve muy segura de quién era como artista. Todos los días eran un desafío: ser mejor artista, escribir mejores canciones y ser mejor intérprete.

¿Por qué crees que eres el crush de tantas celebridades?

Como diría Sally: “No es mi culpa ser irresistible”. A mis 42 años, con mis arruguitas y lo que se ha caído, me halaga que aún me encuentren atractiva. Y no, todavía no me he dado el pinchazo de la cara.