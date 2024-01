Michelle Renaud sigue callando su “embarazo” y Matías Novoa estalla: “No pregunten estupideces”

Cuando el río suena... es porque piedras trae. En redes sociales y la prensa sigue insistiendo en que Michelle Renaud tiene una “pancita de embarazo”, pero ella lo ha negado en varias ocasiones, pese a que ha aparecido públicamente con ropa muy holgada.

Este sábado 20 de enero, Michelle junto a su recién esposo Matías Novoa arribaron a la Ciudad de México, junto con el pequeño hijo de la actriz, por lo que los periodistas que estaban en el Aeropuerto de la Ciudad de México, intentaron tener unas declaraciones de la pareja, pero ambos se negaron.

"¿Michelle es verdad que estás embarazada?, ¿Michelle esa pancita inusual es de embarazo?, ¿por qué callar algo tan bonito?, ¿vas a vender la exclusiva?”, fueron parte de las preguntas que le hicieron a Michelle, pero ella no dijo nada, algo que se evidencia en el video difundido por el periodista Michelle Ruvalcaba, a través de su canal: El Mich TV.

Mientras la prensa cuestionaba a, Michelle vistiendo ropa holgada y una gorra negra que le tapaba toda la mirada, siguió caminando con prisa hacia la salida. Entre tanta prisa e insistencia, Matías Novoa lanzó un reclamo contundente: “Dejen de preguntar estupideces”.

Finalmente, Michelle y Matías llegaron hasta la salida del Aeropuerto, pero no tenían cómo irse, y ante el apuro por sacudirse de la prensa, el actor pagó un taxi en el mismo lugar para irse lo más pronto posible.

Más tarde, Michelle Renaud, usó las redes sociales para pronunciarse al respecto, sin aclarar sobre su supuesto embarazo.

“Amigos de la prensa. Lo que pasó hoy en el aerpuerto por parte de ustedes no estuvo bien, venimos viajando 16 horas, estamos muy cansandos y veníamos con mi hijo, no es manera llegar a cerrarnos el paso así, empujarnos y que pasara lo que sucedió. Cuando se dice que no hay que saber respetar, mantener un orden y sobretodo no asustar a un menor de edad”, escribió la protagonista de La Herencia.